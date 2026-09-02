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Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026

Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026 - 02.09.2026, ПРАЙМ

Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026

Кафе "Горячая линия", где посетители могут попробовать "дошик "Минские соглашения", десерты "Киевский торг" и "Горькая правда", работает на стенде телеканала RT | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:22+0300

2026-09-02T14:22+0300

2026-09-02T14:46+0300

владивосток

владимир жириновский

rt

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вэф

газопровод "сила сибири"

вэф-2026

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Кафе "Горячая линия", где посетители могут попробовать "дошик "Минские соглашения", десерты "Киевский торг" и "Горькая правда", работает на стенде телеканала RT на Восточном экономическом форуме. Гостей стенда RT на ВЭФ-2026 угощают "дошиком "Минские соглашения", десертами "Орешник", Киевский торг", "Горькая правда", печеньями с предсказаниями Владимира Жириновского, а также бубликом "Украинский" (осталась только дырка). Кроме того, посетители могут попробовать кофе "Американо дерзкий", "Закат Европы", "Ормузский пролив", "Ванильный Эммануэль Раф" и "Латте (последняя капля)". RT также предлагает "Воду по-европейски (без газа)", воду с газом "Сила Сибири", коктейли "Апероль Мерц" и "Лонг Эпштейн Айленд". Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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