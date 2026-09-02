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Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026 - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026
Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026
Кафе "Горячая линия", где посетители могут попробовать "дошик "Минские соглашения", десерты "Киевский торг" и "Горькая правда", работает на стенде телеканала RT | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:22+0300
2026-09-02T14:46+0300
владивосток
владимир жириновский
rt
сила сибири
вэф
газопровод "сила сибири"
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Кафе "Горячая линия", где посетители могут попробовать "дошик "Минские соглашения", десерты "Киевский торг" и "Горькая правда", работает на стенде телеканала RT на Восточном экономическом форуме. Гостей стенда RT на ВЭФ-2026 угощают "дошиком "Минские соглашения", десертами "Орешник", Киевский торг", "Горькая правда", печеньями с предсказаниями Владимира Жириновского, а также бубликом "Украинский" (осталась только дырка). Кроме того, посетители могут попробовать кофе "Американо дерзкий", "Закат Европы", "Ормузский пролив", "Ванильный Эммануэль Раф" и "Латте (последняя капля)". RT также предлагает "Воду по-европейски (без газа)", воду с газом "Сила Сибири", коктейли "Апероль Мерц" и "Лонг Эпштейн Айленд". Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ПРАЙМ
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192
40
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
владивосток, владимир жириновский, rt, сила сибири, вэф, газопровод "сила сибири"
Владивосток, Владимир Жириновский, RT, Сила Сибири, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири", ВЭФ-2026
14:22 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Кафе "Горячая линия" работает на стенде RT на ВЭФ-2026

Кафе "Горячая линия" работает на стенде телеканала RT на Восточном экономическом форуме

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Кафе "Горячая линия", где посетители могут попробовать "дошик "Минские соглашения", десерты "Киевский торг" и "Горькая правда", работает на стенде телеканала RT на Восточном экономическом форуме.
Гостей стенда RT на ВЭФ-2026 угощают "дошиком "Минские соглашения", десертами "Орешник", Киевский торг", "Горькая правда", печеньями с предсказаниями Владимира Жириновского, а также бубликом "Украинский" (осталась только дырка).
Кроме того, посетители могут попробовать кофе "Американо дерзкий", "Закат Европы", "Ормузский пролив", "Ванильный Эммануэль Раф" и "Латте (последняя капля)".
RT также предлагает "Воду по-европейски (без газа)", воду с газом "Сила Сибири", коктейли "Апероль Мерц" и "Лонг Эпштейн Айленд".
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ВладивостокВладимир ЖириновскийRTСила СибириВЭФГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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