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Камбоджа рассматривает Дальний Восток как важный полюс взаимодействия

Камбоджа рассматривает Дальний Восток как важный полюс взаимодействия - 02.09.2026, ПРАЙМ

Камбоджа рассматривает Дальний Восток как важный полюс взаимодействия

Камбоджа рассматривает Дальний Восток России как важный полюс международного взаимодействия, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель министра... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:19+0300

2026-09-02T05:19+0300

2026-09-02T05:19+0300

россия

камбоджа

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азия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Камбоджа рассматривает Дальний Восток России как важный полюс международного взаимодействия, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель министра торговли Камбоджи Лим Пханпеарак. "Камбоджа видит Дальний Восток не просто как географический регион, но и как все более важный полюс международного взаимодействия, соединяющий Россию с Азией и более широким Азиатско-Тихоокеанским регионом. Аналогичным образом, Азия остается динамичным торговым блоком со значительным экономическим потенциалом", - сказал Лим Пханпеарак в ходе сессии ВЭФ "Дальний Восток - полюс международного взаимодействия. Бизнес-диалог Россия - АСЕАН". Он выразил мнение, что наиболее перспективными направлениями для бизнес-партнерства России и АСАЕН к 2030 году являются пять областей: инвестиции для интеграции в региональные и международные цепочки поставок, цифровая экономика и расширение сотрудничества в области электронной коммерции, энергетика и инфраструктура, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство и продовольственная безопасность. "Я надеюсь, что сегодняшний бизнес диалог Россия-АСЕАН породит новые идеи, партнерство, инвестиции и, что самое главное, новые возможности для наших людей. Камбоджа готова тесно сотрудничать с Россией, государствами-членами АСЕАН и международным деловым сообществом, чтобы превратить эти возможности в практический результат", - заключил заместитель министра. Отношения России с АСЕАН имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2026 году отмечается 35-летие установления отношений между Российской Федерацией и АСЕАН, знаковым событием стал июньский Саммит Россия-АСЕАН в Казани. По итогам Саммита сторонами был принят Комплексный план действий на 2026-2030 годы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, камбоджа, дальний восток, азия, асеан, вэф