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На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи
На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи, построенную "Русгидро"... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:14+0300
2026-09-02T07:14+0300
2026-09-02T07:14+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи, построенную "Русгидро" для энергоснабжения резидентов ТОР "Камчатка" - в первую очередь будущего всесезонного курорта "Парк "Три вулкана" в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, сообщило правительство Камчатского края.
"На полях Восточного экономического форума состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой электросетевой инфраструктуры, построенной ПАО "Русгидро" для обеспечения электроэнергией резидентов ТОР в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый в Камчатском крае", - говорится в пресс-релизе.
Губернатор Владимир Солодов назвал новую инфраструктуру фундаментом для развития всей зоны трех вулканов. Он также поблагодарил энергетиков за работу и отметил, что в 2026 году, несмотря на экстремальные снегопады, перебои с электричеством на полуострове были минимальными.
Протяженность новой двухцепной воздушной линии 110 кВ составляет 47 километров. Она соединяет реконструированную подстанцию "Авача" и новую подстанцию "Сопка Горячая", оснащенную двумя трансформаторами по 40 МВА. Объект работает в автоматическом режиме, управление - дистанционное. При строительстве учли суровый климат: на проводах установили датчики контроля обледенения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Камчатский край, Владивосток, Русгидро, ВЭФ
На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи
На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи для резидентов ТОР
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи, построенную "Русгидро" для энергоснабжения резидентов ТОР "Камчатка" - в первую очередь будущего всесезонного курорта "Парк "Три вулкана" в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, сообщило правительство Камчатского края.
"На полях Восточного экономического форума состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой электросетевой инфраструктуры, построенной ПАО "Русгидро" для обеспечения электроэнергией резидентов ТОР в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый в Камчатском крае", - говорится в пресс-релизе.
Губернатор Владимир Солодов назвал новую инфраструктуру фундаментом для развития всей зоны трех вулканов. Он также поблагодарил энергетиков за работу и отметил, что в 2026 году, несмотря на экстремальные снегопады, перебои с электричеством на полуострове были минимальными.
Протяженность новой двухцепной воздушной линии 110 кВ составляет 47 километров. Она соединяет реконструированную подстанцию "Авача" и новую подстанцию "Сопка Горячая", оснащенную двумя трансформаторами по 40 МВА. Объект работает в автоматическом режиме, управление - дистанционное. При строительстве учли суровый климат: на проводах установили датчики контроля обледенения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.