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На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи

На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Камчатке торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи, построенную "Русгидро"... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:14+0300

2026-09-02T07:14+0300

2026-09-02T07:14+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума торжественно ввели в эксплуатацию линию электропередачи, построенную "Русгидро" для энергоснабжения резидентов ТОР "Камчатка" - в первую очередь будущего всесезонного курорта "Парк "Три вулкана" в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, сообщило правительство Камчатского края. "На полях Восточного экономического форума состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой электросетевой инфраструктуры, построенной ПАО "Русгидро" для обеспечения электроэнергией резидентов ТОР в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый в Камчатском крае", - говорится в пресс-релизе. Губернатор Владимир Солодов назвал новую инфраструктуру фундаментом для развития всей зоны трех вулканов. Он также поблагодарил энергетиков за работу и отметил, что в 2026 году, несмотря на экстремальные снегопады, перебои с электричеством на полуострове были минимальными. Протяженность новой двухцепной воздушной линии 110 кВ составляет 47 километров. Она соединяет реконструированную подстанцию "Авача" и новую подстанцию "Сопка Горячая", оснащенную двумя трансформаторами по 40 МВА. Объект работает в автоматическом режиме, управление - дистанционное. При строительстве учли суровый климат: на проводах установили датчики контроля обледенения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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