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Камчатка и "Ареал" договорились о сотрудничестве

Камчатка и "Ареал" договорились о сотрудничестве - 02.09.2026, ПРАЙМ

Камчатка и "Ареал" договорились о сотрудничестве

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и горно-металлургическая компания "Ареал" на полях Восточного экономического... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:33+0300

2026-09-02T07:33+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и горно-металлургическая компания "Ареал" на полях Восточного экономического форума заключили соглашение о долгосрочном партнёрстве, которое предусматривает благоустройство населённых пунктов, поддержку спорта, культуры и социальных инициатив за счёт средств инвестора, сообщает правительство Камчатского края. "На Камчатке на практике реализуется эффективная модель государственно-частного партнерства. Наше сотрудничество с компанией "Ареал" уже приносит ощутимые результаты для жителей края. Сегодня мы выходим на новый уровень взаимодействия: синхронизируем усилия не только в рамках благоустройства и создания комфортной городской среды, но и при реализации значимых проектов в сфере спорта, культуры и развития муниципальных образований", — цитирует Солодова пресс-служба. Одним из ключевых проектов станет продолжение благоустройства парка "Дачный" в Петропавловске-Камчатском — первый этап уже завершён, второй в работе, на следующий год запланировано дальнейшее преображение. Средства также направят в Фонд социальных инициатив на поддержку детского творчества, волонтёрства, спортивных и образовательных программ. Некоммерческие организации смогут получить гранты, а муниципалитеты — адресную помощь в решении локальных задач. Особое внимание уделят сохранению традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. Все расходы на эти проекты компания возьмёт на себя, без привлечения краевого бюджета. "Ареал" — один из ключевых инвесторов и налогоплательщиков региона, его предприятия обеспечивают стабильную занятость для камчатцев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, камчатский край, камчатка, владивосток, вэф