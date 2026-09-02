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Рынок золота попал под холодный душ

Рынок золота попал под холодный душ - 02.09.2026, ПРАЙМ

Рынок золота попал под холодный душ

Выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, где он подтвердил приверженность цели по инфляции в 2% и допустил повышение ставки при отсутствии прогресса, | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:06+0300

2026-09-02T06:06+0300

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, где он подтвердил приверженность цели по инфляции в 2% и допустил повышение ставки при отсутствии прогресса, стало холодным душем для рынка золота. Инвесторы восприняли этот сигнал как ястребиный.Вероятность повышения ставки в сентябре подскочила примерно с трети до более чем половины. Доходность десятилетних гособлигаций приблизилась к 4,7%, доллар показал сильнейшую неделю за последние месяцы. Золото растеряло за неделю около 3%, закрывшись ниже 200-дневной скользящей средней.Тем не менее, металл завершил август ростом примерно на 10% – сильнейшей месячной динамикой с января. Драйвером остается "трейд на обесценение": попытки властей США сдержать стоимость обслуживания долгосрочного долга давят на доллар и толкают инвесторов в защитные активы.Поводом для новой волны спроса стало предложение Минфина США как минимум удвоить выкуп гособлигаций со сроком обращения от 10 до 30 лет. Рынок воспринял это как готовность удерживать доходности административными мерами, не устраняя первопричину – растущий дефицит и долговую нагрузку.Характер позиционирования изменился. Инвесторы все чаще выбирают колл-спреды на крупнейший золотой ETF: продажа опциона с более высоким страйком удешевляет ставку, но ограничивает прибыль. Это признак сдержанного оптимизма – рынок закладывает рост в диапазоне 4900–5300 долларов за унцию, а не новый рывок.Волатильность опционов на золото выросла, но остается ниже уровней первого квартала. Крупные игроки используют сложные структурные продукты, комбинируя золото с валютными парами или нефтью. Это создает эффект плеча (выплаты могут в 10–20 раз превышать вложения), но несет корреляционный риск.Несмотря на откат, база спроса остается широкой: металл способен выигрывать от нескольких сценариев – ослабления доллара, бюджетных проблем или новой нестабильности. Ближайшие ориентиры – статистика по рынку труда США, данные об инфляции за август и сентябрьское заседание ФРС, к которому инвесторы подходят с почти равными шансами на повышение ставки.Автор: Игорь Казарин, аналитик УК "Первая"

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Игорь Казарин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872884252_0:88:584:672_100x100_80_0_0_b6722751b2ee13933482f90f0e8b9c20.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Игорь Казарин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872884252_0:88:584:672_100x100_80_0_0_b6722751b2ee13933482f90f0e8b9c20.jpg

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