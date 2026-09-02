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На ВЭФ подписали соглашение о строительстве коридора "Мохэ-Найба-Магадан"

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве коридора "Мохэ-Найба-Магадан" - 02.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве коридора "Мохэ-Найба-Магадан"

Соглашение о строительстве международного транспортного коридора (МТК) "Мохэ-Найба-Магадан", который свяжет Китай с Якутией и Магаданом, подписали на Восточном... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:19+0300

2026-09-02T08:19+0300

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УЛАН-УДЭ, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве международного транспортного коридора (МТК) "Мохэ-Найба-Магадан", который свяжет Китай с Якутией и Магаданом, подписали на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Республики Саха (Якутия). "Международный транспортный коридор "Мохэ-Найба-Магадан", который объединит новый пограничный переход с Китаем, глубоководный терминал Найба в Якутии и более 2,9 тысячами километров железнодорожных линий до порта и Магадана, будет построен на Дальнем Востоке. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали на Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, документ закрепил координацию усилий по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на территории Якутии. Подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, президент Фонда "Кристалл роста" Александр Галушка, гендиректор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Василий Ефимов, гендиректор Группы "ВИС" Сергей Юдин, гендиректор ООО "Таймыр Инвест" Марат Тякин и гендиректор АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин. "Объем грузов, которые смогут проходить через коридор "Мохэ-Найба-Магадан", оценивается в 300 тысяч тонн на первом этапе и до 30 миллионов тонн в полной проектной мощности. При этом 11 миллионов тонн – это внутренняя грузовая база и 19 миллионов тонн – это транзитные грузы. Созданный маршрут станет самым коротким путем между Северо-Восточными провинциями Китая и Арктическим побережьем", - приводятся в сообщении слова Айсена Николаева. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, якутия, китай, магадан, айсен николаев, вэф