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СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20

СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20 - 02.09.2026, ПРАЙМ

СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20

Китай мог заблокировать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G20 в том числе из-за пункта об упразднении нерыночных экономических... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:40+0300

2026-09-02T10:40+0300

2026-09-02T10:40+0300

мировая экономика

китай

сша

ормузский пролив

скотт бессент

financial times

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Китай мог заблокировать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G20 в том числе из-за пункта об упразднении нерыночных экономических мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на утверждения американских и европейских чиновников. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" в Эшвилле, из-за чего принять итоговый документ единогласно не удалось. "Китай помешал достижению консенсуса на саммите министров финансов G20, выступив против коммюнике, согласованного США и другими странами об упразднении "нерыночных мер" для снижения дисбаланса в мировой торговле", - пишет издание. Как утверждает газета, Китай также якобы выступил против положения, в котором говорилось об "избыточном" профиците внешней торговли и слишком большой доле экспорта в структуре роста экономики. Как пишет газета, Китай якобы выступил против упоминания предсказуемой навигации в Ормузском проливе из-за возможных последствий для суверенитета страны в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, а также формулировок о бесперебойных поставках критических минералов, из-за которых у страны существует напряженность с США. Как пишет издание, американские чиновники винят в Китай в том, что он якобы не полностью выполняет договоренности о поставках редкоземельных металлов. Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники и электромобилей. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.

китай

сша

ормузский пролив

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мировая экономика, китай, сша, ормузский пролив, скотт бессент, financial times