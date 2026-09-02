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СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20
СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20 - 02.09.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20
Китай мог заблокировать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G20 в том числе из-за пункта об упразднении нерыночных экономических... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:40+0300
2026-09-02T10:40+0300
2026-09-02T10:40+0300
мировая экономика
китай
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ормузский пролив
скотт бессент
financial times
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Китай мог заблокировать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G20 в том числе из-за пункта об упразднении нерыночных экономических мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на утверждения американских и европейских чиновников. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" в Эшвилле, из-за чего принять итоговый документ единогласно не удалось. "Китай помешал достижению консенсуса на саммите министров финансов G20, выступив против коммюнике, согласованного США и другими странами об упразднении "нерыночных мер" для снижения дисбаланса в мировой торговле", - пишет издание. Как утверждает газета, Китай также якобы выступил против положения, в котором говорилось об "избыточном" профиците внешней торговли и слишком большой доле экспорта в структуре роста экономики. Как пишет газета, Китай якобы выступил против упоминания предсказуемой навигации в Ормузском проливе из-за возможных последствий для суверенитета страны в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, а также формулировок о бесперебойных поставках критических минералов, из-за которых у страны существует напряженность с США. Как пишет издание, американские чиновники винят в Китай в том, что он якобы не полностью выполняет договоренности о поставках редкоземельных металлов. Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники и электромобилей. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.
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мировая экономика, китай, сша, ормузский пролив, скотт бессент, financial times
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Ормузский пролив, Скотт Бессент, Financial Times
СМИ назвали возможную причину, по которой Китай заблокировал коммюнике G20
FT: Китай мог заблокировать коммюнике G20 из-за пункта об упразднении нерыночных мер
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Китай мог заблокировать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G20 в том числе из-за пункта об упразднении нерыночных экономических мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на утверждения американских и европейских чиновников.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент
заявил, что Китай
стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" в Эшвилле, из-за чего принять итоговый документ единогласно не удалось.
"Китай помешал достижению консенсуса на саммите министров финансов G20, выступив против коммюнике, согласованного США и другими странами об упразднении "нерыночных мер" для снижения дисбаланса в мировой торговле", - пишет издание.
Как утверждает газета, Китай также якобы выступил против положения, в котором говорилось об "избыточном" профиците внешней торговли и слишком большой доле экспорта в структуре роста экономики.
Как пишет газета, Китай якобы выступил против упоминания предсказуемой навигации в Ормузском проливе
из-за возможных последствий для суверенитета страны в Тайваньском проливе
и Южно-Китайском море, а также формулировок о бесперебойных поставках критических минералов, из-за которых у страны существует напряженность с США. Как пишет издание, американские чиновники винят в Китай в том, что он якобы не полностью выполняет договоренности о поставках редкоземельных металлов.
Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники и электромобилей. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.