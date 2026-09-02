Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет
Си Цзиньпин: Китай будет стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет
БЕЙРУТ, 2 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Председатель КНР находится с официальным визитом в Каире. В среду его принял в президентском дворце "Аль-Иттихадия" египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Китай намерен продолжать стимулировать китайские компании к увеличению инвестиций в Египет и использованию преимуществ и возможностей, которые предоставляет египетский рынок и его стратегическое расположение", — приводит канцелярия президента Египта слова китайского лидера в своем заявлении.
Стороны также договорились запустить третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. По словам ас-Сиси, новый этап предусматривает реализацию проектов в ключевых отраслях, включая возобновляемую энергетику, автомобилестроение, текстильную промышленность и производство химических волокон.
Пекин также намерен продолжить передачу опыта и техническое сотрудничество с Египтом в сферах инфраструктуры, энергетики, промышленного производства и сельского хозяйства, сообщили в египетской администрации.