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Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет - 02.09.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет
Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:48+0300
2026-09-02T13:48+0300
бизнес
египет
китай
каир
абдель фаттах ас-сиси
си цзиньпин
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БЕЙРУТ, 2 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Председатель КНР находится с официальным визитом в Каире. В среду его принял в президентском дворце "Аль-Иттихадия" египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси. "Китай намерен продолжать стимулировать китайские компании к увеличению инвестиций в Египет и использованию преимуществ и возможностей, которые предоставляет египетский рынок и его стратегическое расположение", — приводит канцелярия президента Египта слова китайского лидера в своем заявлении. Стороны также договорились запустить третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. По словам ас-Сиси, новый этап предусматривает реализацию проектов в ключевых отраслях, включая возобновляемую энергетику, автомобилестроение, текстильную промышленность и производство химических волокон. Пекин также намерен продолжить передачу опыта и техническое сотрудничество с Египтом в сферах инфраструктуры, энергетики, промышленного производства и сельского хозяйства, сообщили в египетской администрации.
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бизнес, египет, китай, каир, абдель фаттах ас-сиси, си цзиньпин
Бизнес, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, Каир, Абдель Фаттах ас-Сиси, Си Цзиньпин
13:48 02.09.2026
 
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет

Си Цзиньпин: Китай будет стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет

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БЕЙРУТ, 2 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Председатель КНР находится с официальным визитом в Каире. В среду его принял в президентском дворце "Аль-Иттихадия" египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Китай намерен продолжать стимулировать китайские компании к увеличению инвестиций в Египет и использованию преимуществ и возможностей, которые предоставляет египетский рынок и его стратегическое расположение", — приводит канцелярия президента Египта слова китайского лидера в своем заявлении.
Стороны также договорились запустить третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. По словам ас-Сиси, новый этап предусматривает реализацию проектов в ключевых отраслях, включая возобновляемую энергетику, автомобилестроение, текстильную промышленность и производство химических волокон.
Пекин также намерен продолжить передачу опыта и техническое сотрудничество с Египтом в сферах инфраструктуры, энергетики, промышленного производства и сельского хозяйства, сообщили в египетской администрации.
 
БизнесЕГИПЕТКИТАЙКаирАбдель Фаттах ас-СисиСи Цзиньпин
 
 
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