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Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет - 02.09.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин заявил о намерении Китая наращивать инвестиции в Египет

Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:48+0300

2026-09-02T13:48+0300

2026-09-02T13:48+0300

бизнес

египет

китай

каир

абдель фаттах ас-сиси

си цзиньпин

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БЕЙРУТ, 2 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит стимулировать свои компании к увеличению инвестиций в Египет, в том числе в промышленность, энергетику и инфраструктуру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Председатель КНР находится с официальным визитом в Каире. В среду его принял в президентском дворце "Аль-Иттихадия" египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси. "Китай намерен продолжать стимулировать китайские компании к увеличению инвестиций в Египет и использованию преимуществ и возможностей, которые предоставляет египетский рынок и его стратегическое расположение", — приводит канцелярия президента Египта слова китайского лидера в своем заявлении. Стороны также договорились запустить третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. По словам ас-Сиси, новый этап предусматривает реализацию проектов в ключевых отраслях, включая возобновляемую энергетику, автомобилестроение, текстильную промышленность и производство химических волокон. Пекин также намерен продолжить передачу опыта и техническое сотрудничество с Египтом в сферах инфраструктуры, энергетики, промышленного производства и сельского хозяйства, сообщили в египетской администрации.

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бизнес, египет, китай, каир, абдель фаттах ас-сиси, си цзиньпин