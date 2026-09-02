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Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ
Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучии жителей Дальнего Востока, в | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:23+0300
2026-09-02T09:23+0300
2026-09-02T09:23+0300
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госсовет
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучии жителей Дальнего Востока, в целом будет много новостей, заявил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков на полях ВЭФ.
"Люди - главное достояние Дальнего Востока. На этом, наверное, и президент тоже сосредоточится в выступлении. Будет много новостей", - сказал Кобяков.
Он напомнил, что в Дальневосточный регион привлечено около 6,5 триллионов рублей инвестиций, что является результатом работы большой команды губернаторов и федеральных властей.
Главная тема ВЭФ в этом году "Дальний Восток - развитие во благо людей". Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке. В заседании вместе с Путиным примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы У Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, организатор форума - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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дальний восток, владивосток, индонезия, владимир путин, юрий ушаков, прабово субианто, госсовет, росконгресс, вэф
Дальний Восток, Владивосток, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Прабово Субианто, Госсовет, Росконгресс, ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучии жителей Дальнего Востока, в целом будет много новостей, заявил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков на полях ВЭФ.
"Люди - главное достояние Дальнего Востока. На этом, наверное, и президент тоже сосредоточится в выступлении. Будет много новостей", - сказал Кобяков.
Он напомнил, что в Дальневосточный регион привлечено около 6,5 триллионов рублей инвестиций, что является результатом работы большой команды губернаторов и федеральных властей.
Главная тема ВЭФ в этом году "Дальний Восток - развитие во благо людей". Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке. В заседании вместе с Путиным примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы У Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, организатор форума - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.