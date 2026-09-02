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Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ

Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ - 02.09.2026, ПРАЙМ

Кобяков пообещал много новостей с выступления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучии жителей Дальнего Востока, в | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:23+0300

2026-09-02T09:23+0300

2026-09-02T09:23+0300

дальний восток

владивосток

индонезия

владимир путин

юрий ушаков

прабово субианто

госсовет

росконгресс

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сделает акцент на благополучии жителей Дальнего Востока, в целом будет много новостей, заявил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков на полях ВЭФ. "Люди - главное достояние Дальнего Востока. На этом, наверное, и президент тоже сосредоточится в выступлении. Будет много новостей", - сказал Кобяков. Он напомнил, что в Дальневосточный регион привлечено около 6,5 триллионов рублей инвестиций, что является результатом работы большой команды губернаторов и федеральных властей. Главная тема ВЭФ в этом году "Дальний Восток - развитие во благо людей". Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ-2026, которая пройдет 3 сентября во Владивостоке. В заседании вместе с Путиным примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы У Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, организатор форума - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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