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Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"

Николай Колесов перешел на работу в "Ростех" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех", временно исполнять его обязанности будет Петр Мотренко, сообщила... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:16+0300

2026-09-02T16:16+0300

2026-09-02T16:16+0300

бизнес

россия

сергей чемезов

ростех

вертолеты россии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех", временно исполнять его обязанности будет Петр Мотренко, сообщила госкопорация. "Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России"... В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко, который ранее возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга – ПАО "Роствертол", - говорится в сообщении. Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, отмечается в пресс-релизе. "Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", – сказал Чемезов, его слова приводятся в пресс-релизе. Мотренко посвятил вертолетостроению 46 лет. В 1980 году он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс, а с 2014 года был бессменным директором ПАО "Роствертол", которое сегодня является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, рассказали в "Ростехе". Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции, например, освоено серийное производство тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2В, а также налажен бесперебойный выпуск востребованной техники, обеспечен неуклонный рост объемов производства и выполнение гособоронзаказа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей чемезов, ростех, вертолеты россии