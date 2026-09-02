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Николай Колесов перешел на работу в "Ростех" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"
Николай Колесов перешел на работу в "Ростех" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех", временно исполнять его обязанности будет Петр Мотренко, сообщила... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:16+0300
2026-09-02T16:16+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
ростех
вертолеты россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех", временно исполнять его обязанности будет Петр Мотренко, сообщила госкопорация. "Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России"... В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко, который ранее возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга – ПАО "Роствертол", - говорится в  сообщении. Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, отмечается в пресс-релизе. "Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", – сказал Чемезов, его слова приводятся в пресс-релизе. Мотренко посвятил вертолетостроению 46 лет. В 1980 году он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс, а с 2014 года был бессменным директором ПАО "Роствертол", которое сегодня является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, рассказали в "Ростехе". Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции, например, освоено серийное производство тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2В, а также налажен бесперебойный выпуск востребованной техники, обеспечен неуклонный рост объемов производства и выполнение гособоронзаказа.
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бизнес, россия, сергей чемезов, ростех, вертолеты россии
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех, Вертолеты России
16:16 02.09.2026
 
Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех"

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов перешел на работу в "Ростех", временно исполнять его обязанности будет Петр Мотренко, сообщила госкопорация.
"Решением совета директоров назначен временно исполняющий обязанности генерального директора холдинга "Вертолеты России"... В ходе совещания, посвященного плановым кадровым изменениям в отрасли, было объявлено о переходе Николая Колесова в госкорпорацию "Ростех". Свои полномочия он передал Петру Мотренко, который ранее возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга – ПАО "Роствертол", - говорится в  сообщении.
Нового руководителя представил трудовому коллективу генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, отмечается в пресс-релизе.
"Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли", – сказал Чемезов, его слова приводятся в пресс-релизе.
Мотренко посвятил вертолетостроению 46 лет. В 1980 году он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс, а с 2014 года был бессменным директором ПАО "Роствертол", которое сегодня является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, рассказали в "Ростехе".
Под руководством Мотренко была проведена модернизация и расширение модельного ряда выпускаемой продукции, например, освоено серийное производство тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2В, а также налажен бесперебойный выпуск востребованной техники, обеспечен неуклонный рост объемов производства и выполнение гособоронзаказа.
 
БизнесРОССИЯСергей ЧемезовРостехВертолеты России
 
 
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