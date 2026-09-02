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На Колыме планируют применять новые полимерные технологии

На Колыме планируют применять новые полимерные технологии - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Колыме планируют применять новые полимерные технологии

Новые полимерные технологии собираются применять в инфраструктуре Колымы, губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ обсудил такую возможность с... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T02:54+0300

2026-09-02T02:54+0300

2026-09-02T02:54+0300

технологии

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магаданская область

колыма

магадан

вэф

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МАГАДАН, 2 сен - ПРАЙМ. Новые полимерные технологии собираются применять в инфраструктуре Колымы, губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ обсудил такую возможность с председателем совета директоров компании "Группа Полипластик" Львом Гориловским, сообщили в правительстве региона. "Ключевое внимание участники встречи уделили проекту строительства нового водовода в Магадане. Стороны рассмотрели возможности использования полимерной трубной продукции", - говорится в сообщении. Такие трубы не подвержены коррозии, устойчивы к нагрузкам, рассчитаны на срок службы до 100 лет и обеспечивают сохранение качества воды на всем пути транспортировки — от станции водоподготовки до потребителя, отметил Гориловский. Также это позволит снизить потери воды и эксплуатационных затрат. "Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что регион готов к серьёзной модернизации инженерных сетей. Он предложил обсудить с руководством компании возможность комплексной реализации проектов "под ключ", - дополняет правительство региона. Сообщается также, что в Магаданской области планируют переобучать сотрудников теплоснабжающих организаций для работы с новыми материалами, а также искать подрядчика, который возьмёт на себя не только поставки, но и монтажные работы. "Мы готовы к серьёзной модернизации коммунальной и промышленной инфраструктуры, поэтому нам необходим надёжный и высокотехнологичный партнёр. В Магаданской области формируется очень серьёзный рынок для полимерных труб, включая долгосрочные программы водоснабжения и замену коммуникаций на крупных золотодобывающих предприятиях", - цитирует правильно региона Носова. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, магаданская область, колыма, магадан, вэф