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В App Store появились копии удаленных российских сервисов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В App Store появились копии удаленных российских сервисов
В App Store появились копии удаленных российских сервисов - 02.09.2026, ПРАЙМ
В App Store появились копии удаленных российских сервисов
Мошеннические копии удаленных российских сервисов стали появляться в американском магазине приложений App Store, среди них копии "Макса", сервиса VK и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T00:35+0300
2026-09-02T00:35+0300
технологии
бизнес
россия
rutube
huawei
samsung
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872897391.jpg?1788298539
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошеннические копии удаленных российских сервисов стали появляться в американском магазине приложений App Store, среди них копии "Макса", сервиса VK и видеохостинга Rutube, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, поддельное приложение Rutube занимает первое место в рейтинге по загрузке бесплатных приложений в списке "Развлечения". Однако в комментариях к нему пользователи просят App Store обратить внимание, что данное приложение является мошенническим. Кроме того, мошенническим является и MaxMessenger. Он занимает второе место по популярности в разделе "Социальные сети". В пресс-службе "Макса" РИА Новости сообщили, что "данное приложение не имеет отношения к национальному мессенджеру". Там порекомендовали пользоваться официальной версией приложения, которую можно скачать в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps. В App Store также появился и якобы сервис VK - VKI Video, он занял первое место по популярности среди приложений раздела "Газеты и Журналы". Пользователи, которые скачали VKI Video, пишут, что "ничего в приложении не понятно, так как все на английском", и просят вернуть оригинальную версию "VK Видео". Ранее в июне из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. Позже в Минцифры России назвали удаление этих приложений недобросовестной конкуренцией и попросили ФАС проверить исполнение российского законодательства.
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192
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технологии, бизнес, россия, rutube, huawei, samsung
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, RuTube, Huawei, Samsung
00:35 02.09.2026
 
В App Store появились копии удаленных российских сервисов

Мошеннические копии удаленных российских сервисов появились в App Store

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошеннические копии удаленных российских сервисов стали появляться в американском магазине приложений App Store, среди них копии "Макса", сервиса VK и видеохостинга Rutube, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, поддельное приложение Rutube занимает первое место в рейтинге по загрузке бесплатных приложений в списке "Развлечения". Однако в комментариях к нему пользователи просят App Store обратить внимание, что данное приложение является мошенническим.
Кроме того, мошенническим является и MaxMessenger. Он занимает второе место по популярности в разделе "Социальные сети".
В пресс-службе "Макса" РИА Новости сообщили, что "данное приложение не имеет отношения к национальному мессенджеру". Там порекомендовали пользоваться официальной версией приложения, которую можно скачать в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.
В App Store также появился и якобы сервис VK - VKI Video, он занял первое место по популярности среди приложений раздела "Газеты и Журналы". Пользователи, которые скачали VKI Video, пишут, что "ничего в приложении не понятно, так как все на английском", и просят вернуть оригинальную версию "VK Видео".
Ранее в июне из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
Позже в Минцифры России назвали удаление этих приложений недобросовестной конкуренцией и попросили ФАС проверить исполнение российского законодательства.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯRuTubeHuaweiSamsung
 
 
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