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СМИ: власти Южной Кореи выкупили у SK Hynix около 20 миллиардов долларов

СМИ: власти Южной Кореи выкупили у SK Hynix около 20 миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: власти Южной Кореи выкупили у SK Hynix около 20 миллиардов долларов

Южнокорейские валютные власти выкупили около 20 миллиардов долларов, которые производитель чипов SK Hynix продал после размещения американских депозитарных... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:45+0300

2026-09-02T12:45+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Южнокорейские валютные власти выкупили около 20 миллиардов долларов, которые производитель чипов SK Hynix продал после размещения американских депозитарных расписок (ADR) на 26,5 миллиарда долларов в июле, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Южнокорейские валютные власти выкупили около 20 миллиардов долларов США, которые компания SK Hynix продала после размещения своих американских депозитарных расписок на сумму 26,5 миллиардов долларов в июле", - передает Рейтер. В июле компания сообщала, что привлекла около 26,507 миллиарда долларов через размещение американских депозитарных расписок (ADR) на бирже Nasdaq. По словам источника, Фонд стабилизации валютных курсов, управляемый министерством финансов страны и Банком Кореи, купил доллары в рамках внебиржевых сделок после того, как SK Hynix начала переводить средства, привлеченные на Уолл-стрит, в Южную Корею. Агентство отмечает, что ранее уже было известно о намерении производителя чипов репатриировать привлеченные в США доллары, однако Рейтер впервые сообщает о том, кто стал конечным покупателем большей части этих средств. SK Hynix, министерство финансов и Банк Кореи отказались от комментариев. Сделка отличается от традиционных валютных интервенций властей и одновременно направлена на снижение волатильности валютного рынка и пополнение сократившихся валютных резервов страны, пишет издание. Южная Корея официально не раскрывает точную структуру активов и текущий объем Фонда валютной стабилизации, состоящего исключительно из долларов США и южнокорейских вон, передает Рейтер. Однако участники рынка предполагают, что доля долларов в фонде заметно сократилась в последние месяцы из-за масштабных и продолжительных интервенций центрального банка для поддержки национальной валюты. SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Компания основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.

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рынок, мировая экономика, сша, южная корея, nasdaq, nasdaq composite