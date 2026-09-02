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Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, заявил Костин

Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, заявил Костин - 02.09.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, заявил Костин

Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, сказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:01+0300

2026-09-02T05:01+0300

2026-09-02T05:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, сказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. "Мы сейчас как раз приступили и активно занимаемся цифровым рублем. Он пока может и не стал ключевой валютой, но он постепенно, конечно… войдет нашу практику. Но, может быть, не так быстро", - сказал он на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?". "Где-то еще 20 лет назад, когда я был в Силиконовой долине, мне там все объясняли, что есть сейчас блокчейн, и через 10 лет банки умрут, а расчеты будут только блокчейном, а прошло уже 20 лет и банки не умерли. Пока расчеты идут, и в последнее время даже опять "нал" немного увеличивается", - добавил Костин. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для граждан будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, владивосток, вэф