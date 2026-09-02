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Россиянин выиграл 35 миллионов рублей в лотерею, выбрав число с 35-го раза

Россиянин выиграл 35 миллионов рублей в лотерею, выбрав число с 35-го раза - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россиянин выиграл 35 миллионов рублей в лотерею, выбрав число с 35-го раза

Житель Краснодара купил лотерейный билет за 3 минуты до розыгрыша и выиграл 35 миллионов рублей в лотерею, при этом выигрышную комбинацию чисел он выбрал с... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:15+0300

2026-09-02T08:15+0300

2026-09-02T08:26+0300

бизнес

краснодар

столото

россия

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Житель Краснодара купил лотерейный билет за 3 минуты до розыгрыша и выиграл 35 миллионов рублей в лотерею, при этом выигрышную комбинацию чисел он выбрал с 35-го раза, рассказали РИА Новости в "Столото". "Монтажник окон Алексей из Краснодара купил билет на 180369-й тираж лотереи "Все или ничего" за 3 минуты до розыгрыша и спустя некоторое время узнал, что выиграл суперприз — 35 473 260 рублей", - сообщили в компании. Сам победитель говорит, что купил билет рано утром, пока собирался на работу. "Я специально нажимал на функцию "случайные числа" 35 раз подряд, так как сумма суперприза составляла 35 миллионов. Возможно, это и принесло мне удачу", - поделился счастливчик. У Алексея свой бизнес по монтажу окон. Часть выигранной суммы он направит на развитие собственного дела - обновление инструментов и, возможно, приобретение нового автомобиля для работы.

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бизнес, краснодар, столото, россия