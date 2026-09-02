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Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - до 12,9 рубля
Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - до 12,9 рубля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - до 12,9 рубля
Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - в район 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:37+0300
2026-09-02T13:37+0300
2026-09-02T13:37+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - в район 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.16 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,93 рубля.
Пока нет факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению курсов основных мировых валют с текущих уровней, считает Богдан Зварич из ПСБ.
С одной стороны, после прохождения пика налоговых выплат августа поддержка рублю со стороны предложения валюты снизилась, отмечает он.
"Однако текущие уровни и отсутствие потенциала роста основных мировых валют с точки зрения фундаментальных оценок могут оказать давление на инвестиционный и спекулятивный спрос на валюты, что будет способствовать нормализации баланса спроса и предложения и снизит давление на рубль", - добавил аналитик.
В сложившейся ситуации Зварич в краткосрочной перспективе ожидает консолидации юаня в диапазоне 12,5–13 рублей и попыток отступления в середину этого коридора.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - до 12,9 рубля
Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - до 12,9 рубля
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в среду слегка снижается - в район 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.16 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,93 рубля.
Пока нет факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению курсов основных мировых валют с текущих уровней, считает Богдан Зварич из ПСБ.
С одной стороны, после прохождения пика налоговых выплат августа поддержка рублю со стороны предложения валюты снизилась, отмечает он.
"Однако текущие уровни и отсутствие потенциала роста основных мировых валют с точки зрения фундаментальных оценок могут оказать давление на инвестиционный и спекулятивный спрос на валюты, что будет способствовать нормализации баланса спроса и предложения и снизит давление на рубль", - добавил аналитик.
В сложившейся ситуации Зварич в краткосрочной перспективе ожидает консолидации юаня в диапазоне 12,5–13 рублей и попыток отступления в середину этого коридора.