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Курс юаня обновил максимум с февраля 2025 года

Курс юаня обновил максимум с февраля 2025 года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня обновил максимум с февраля 2025 года

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду днем перешел к росту и обновил максимум с февраля 2025 года чуть выше 13 рублей, следует из данных... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:25+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду днем перешел к росту и обновил максимум с февраля 2025 года чуть выше 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.02 мск повышался на 7 копеек (+0,5%) - до 13 рублей. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-13 рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 87,33 рубля. РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели разнонаправленно колеблется, переходя от снижения к росту. В итоге он даже обновил максимум с февраля прошлого года (13,0045 рубля). "Наиболее сильное давление рубль испытывает из-за спроса импортеров на иностранную валюту, а также из-за объемов ее покупок в рамках бюджетного правила, которые осуществляет Минфин РФ", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,36% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,37% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.04 мск снижалась на 0,3% - до 94,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 99,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Поддержка рублю может прийти от нефтяного рынка, считает Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Текущий уровень цен на черное золото — максимальный за последние несколько недель. Это связано с тем, что ожидания скорого урегулирования ближневосточного конфликта стали менее оптимистичными, а риски сокращения поставок сырья из этого региона, напротив, возросли", - добавляет она, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Более высокие цены на нефть сдерживают темпы ослабления российской валюты, которая получает некоторую поддержку от более высоких процентных ставок, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Между тем участники валютного рынка ожидают решения Минфина РФ в отношении параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила в сентябре, которые станут известны 3 сентября. До этого времени валютные курсы могут колебаться внутри диапазонов 12,8-13 рублей за юань, 86-88 рублей за доллар и 99-101 рубль за евро", - добавляет он.

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