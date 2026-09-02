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Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года
Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года
Рубль в среду продолжил снижение к юаню, который сегодня обновил максимум с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:38+0300
2026-09-02T19:38+0300
рынок
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
минфин
банк россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил снижение к юаню, который сегодня обновил максимум с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек и составил 12,98 рубля. В моменте он поднимался выше 13 рублей, обновив максимумы с февраля 2025 года. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дорожает на 1,05%, до 95,64 доллара за баррель. Юань подрос на 0,4%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,85 – 13,01 рубля. "Рубль после позитивного старта и кратковременного укрепления стал активно дешеветь к юаню и несет сейчас умеренные потери. Пара юаня и рубля превысила уровень 13 рублей впервые с февраля 2025 года, перейдя затем к коррекции и консолидации около достигнутых вершин. Давление на курс рубля может оказывать сохранение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В первую очередь это обусловлено вероятным относительно низким уровнем поступления валютной выручки от экспорта, который остается под негативным влиянием санкций и геополитики, добавил он. "На валютный рынок влияют разнонаправленные факторы: изменения в восприятии геополитики, волатильные нефтяные котировки, действия экспортеров, возможный рост импорта, ожидания обновленных параметров операций Минфина и Банка России на валютном рынке в сентябре. В результате волатильность курса рубля несколько возросла, но пока по-прежнему преобладает тенденция к ослаблению национальной валюты", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в четверг значения курсов доллара, евро и юаня к рублю составят 86–88 рублей, 100–102 рубля и 12,7–13,2 рубля соответственно. "Как мы и предполагали почти неделю назад, юань достиг цели в виде психологически важного уровня 13 рублей. Правда, закрепиться над ним пока не удалось, к тому же формально техническое препятствие находится в области 13,03–13,05 рубля. Тем не менее, учитывая устойчивость тенденции ослабления рубля, скорее всего, уже в ближайшие дни произойдет попытка пробоя этого сопротивления. Следующее находится в районе отметки 14 рублей", - заключает Бабин.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
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192
40
192
40
рынок, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, банк россии
Рынок, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", Минфин, Банк России
19:38 02.09.2026
 
Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года

Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил снижение к юаню, который сегодня обновил максимум с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек и составил 12,98 рубля. В моменте он поднимался выше 13 рублей, обновив максимумы с февраля 2025 года.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дорожает на 1,05%, до 95,64 доллара за баррель.
Юань подрос на 0,4%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,85 – 13,01 рубля.
"Рубль после позитивного старта и кратковременного укрепления стал активно дешеветь к юаню и несет сейчас умеренные потери. Пара юаня и рубля превысила уровень 13 рублей впервые с февраля 2025 года, перейдя затем к коррекции и консолидации около достигнутых вершин. Давление на курс рубля может оказывать сохранение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В первую очередь это обусловлено вероятным относительно низким уровнем поступления валютной выручки от экспорта, который остается под негативным влиянием санкций и геополитики, добавил он.
"На валютный рынок влияют разнонаправленные факторы: изменения в восприятии геополитики, волатильные нефтяные котировки, действия экспортеров, возможный рост импорта, ожидания обновленных параметров операций Минфина и Банка России на валютном рынке в сентябре. В результате волатильность курса рубля несколько возросла, но пока по-прежнему преобладает тенденция к ослаблению национальной валюты", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая".
ПРОГНОЗЫ
Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в четверг значения курсов доллара, евро и юаня к рублю составят 86–88 рублей, 100–102 рубля и 12,7–13,2 рубля соответственно.
"Как мы и предполагали почти неделю назад, юань достиг цели в виде психологически важного уровня 13 рублей. Правда, закрепиться над ним пока не удалось, к тому же формально техническое препятствие находится в области 13,03–13,05 рубля. Тем не менее, учитывая устойчивость тенденции ослабления рубля, скорее всего, уже в ближайшие дни произойдет попытка пробоя этого сопротивления. Следующее находится в районе отметки 14 рублей", - заключает Бабин.
 
РынокДмитрий БабинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"МинфинБанк России
 
 
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