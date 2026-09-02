https://1prime.ru/20260902/kurs-872950548.html

Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года

Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с февраля 2025 года

Рубль в среду продолжил снижение к юаню, который сегодня обновил максимум с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:38+0300

2026-09-02T19:38+0300

2026-09-02T19:38+0300

рынок

дмитрий бабин

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

минфин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872950548.jpg?1788367100

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил снижение к юаню, который сегодня обновил максимум с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек и составил 12,98 рубля. В моменте он поднимался выше 13 рублей, обновив максимумы с февраля 2025 года. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дорожает на 1,05%, до 95,64 доллара за баррель. Юань подрос на 0,4%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,85 – 13,01 рубля. "Рубль после позитивного старта и кратковременного укрепления стал активно дешеветь к юаню и несет сейчас умеренные потери. Пара юаня и рубля превысила уровень 13 рублей впервые с февраля 2025 года, перейдя затем к коррекции и консолидации около достигнутых вершин. Давление на курс рубля может оказывать сохранение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В первую очередь это обусловлено вероятным относительно низким уровнем поступления валютной выручки от экспорта, который остается под негативным влиянием санкций и геополитики, добавил он. "На валютный рынок влияют разнонаправленные факторы: изменения в восприятии геополитики, волатильные нефтяные котировки, действия экспортеров, возможный рост импорта, ожидания обновленных параметров операций Минфина и Банка России на валютном рынке в сентябре. В результате волатильность курса рубля несколько возросла, но пока по-прежнему преобладает тенденция к ослаблению национальной валюты", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в четверг значения курсов доллара, евро и юаня к рублю составят 86–88 рублей, 100–102 рубля и 12,7–13,2 рубля соответственно. "Как мы и предполагали почти неделю назад, юань достиг цели в виде психологически важного уровня 13 рублей. Правда, закрепиться над ним пока не удалось, к тому же формально техническое препятствие находится в области 13,03–13,05 рубля. Тем не менее, учитывая устойчивость тенденции ослабления рубля, скорее всего, уже в ближайшие дни произойдет попытка пробоя этого сопротивления. Следующее находится в районе отметки 14 рублей", - заключает Бабин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, банк россии