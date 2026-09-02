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Глава совета директоров "Эфко" возместил ущерб по делу о хищении

Глава совета директоров "Эфко" возместил ущерб по делу о хищении - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава совета директоров "Эфко" возместил ущерб по делу о хищении

Председатель совета директоров "Эфко" Валерий Кустов полностью возместил вменяемый ущерб по делу о хищении денег при реализации проекта по созданию БПЛА для... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:36+0300

2026-09-02T15:36+0300

2026-09-02T15:46+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Эфко" Валерий Кустов полностью возместил вменяемый ущерб по делу о хищении денег при реализации проекта по созданию БПЛА для компании "Транспорт будущего", заявил в суде его адвокат Вячеслав Феоктистов. Кустова и топ-менеджеров" Эфко" обвиняют в хищении денег при реализации проекта по созданию БПЛА для компании "Транспорт будущего" в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Два месяца назад он был отправлен в СИЗО, Мосгорсуд в среду рассмотрел жалобы защиты на арест, однако отказался отпустить его из-под стражи. "Защита представила доказательство полного возмещения ущерба еще в суде первой инстанции", - заявил адвокат на заседании в Мосгорсуде, где присутствовал корреспондент РИА Новости. Он также представил протоколы по результатам проверки летно-технических "характеристик доработки БПЛА-изделий 80". По его словам проверка была проведена ответственными лицами со стороны Минобороны управления войск беспилотных систем вооруженных сил России, испытания были пройдены успешно," Транспорт будущего" не производил некачественной оборудования, рассказал в суде адвокат. Защита просила отпустить Кустова под домашний арест поскольку он имеет ряд хронических заболеваний. Вместе с Кустовым суд арестовал заместителя директора по развитию компании Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию белгородской ГК "Эфко" Владислава Романцева и гендиректора АО "УК "Эфко" Евгения Ляшенко, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю. Все они обжаловали свой арест, Мосгорсуд также отклонил их апелляционные жалобы. Как пояснил РИА Новости адвокат Кустова Вячеслав Феоктистов, свою вину он не признает. Ранее в августе в компании рассказали, что, несмотря на сложный период на фоне ареста руководства, предприятие ставит задачу обеспечить устойчивость всех производственных процессов, продолжать работу и выполнение всех обязательств. Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В 2025 году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, минпромторг, мосгорсуд