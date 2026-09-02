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Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3%
Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3%
Продажи новых автомобилей Lada в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении и составили 29,2 тысячи штук, за восемь месяцев продажи сохранились на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:39+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении и составили 29,2 тысячи штук, за восемь месяцев продажи сохранились на уровне 212,3 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ". "В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29 225 автомобилей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Как отмечается, по итогам января-августа текущего года продажи новых Lada составили 212 316 автомобилей, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Самой продаваемой моделью бренда стала Granta. Так, за август россияне купили 11 192 таких автомобилей. Следом идет модель Vesta – ее продажи в конце лета достигли 5 739 автомобилей, что на 3,4% превышает результат июля. Также к прошлому месяцу выросли продажи Lada Largus: в августе было реализовано 3 243 автомобиля – на 7,7% больше, чем в июле. Продажи Lada Iskra составили 3 292 автомобиля, а семейства Niva - 5 361 внедорожник.
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бизнес, россия, автоваз, lada, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada, Lada Niva Legend
Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3%
"АвтоВАЗ": продажи новых автомобилей Lada в России выросли на 3,3% в годовом выражении
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении и составили 29,2 тысячи штук, за восемь месяцев продажи сохранились на уровне 212,3 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ".
"В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29 225 автомобилей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по итогам января-августа текущего года продажи новых Lada составили 212 316 автомобилей, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Самой продаваемой моделью бренда стала Granta. Так, за август россияне купили 11 192 таких автомобилей. Следом идет модель Vesta – ее продажи в конце лета достигли 5 739 автомобилей, что на 3,4% превышает результат июля.
Также к прошлому месяцу выросли продажи Lada Largus: в августе было реализовано 3 243 автомобиля – на 7,7% больше, чем в июле.
Продажи Lada Iskra составили 3 292 автомобиля, а семейства Niva - 5 361 внедорожник.