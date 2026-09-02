https://1prime.ru/20260902/lada-872924610.html

Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3%

Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых Lada в России в августе выросли на 3,3%

Продажи новых автомобилей Lada в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении и составили 29,2 тысячи штук, за восемь месяцев продажи сохранились на... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:39+0300

2026-09-02T12:39+0300

2026-09-02T12:39+0300

бизнес

россия

автоваз

lada

lada niva legend

https://cdnn.1prime.ru/img/83054/35/830543597_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_150e7412e7a606529c8af4cc98910846.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении и составили 29,2 тысячи штук, за восемь месяцев продажи сохранились на уровне 212,3 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ". "В августе 2026 года дилерская сеть Lada реализовала 29 225 автомобилей, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Как отмечается, по итогам января-августа текущего года продажи новых Lada составили 212 316 автомобилей, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Самой продаваемой моделью бренда стала Granta. Так, за август россияне купили 11 192 таких автомобилей. Следом идет модель Vesta – ее продажи в конце лета достигли 5 739 автомобилей, что на 3,4% превышает результат июля. Также к прошлому месяцу выросли продажи Lada Largus: в августе было реализовано 3 243 автомобиля – на 7,7% больше, чем в июле. Продажи Lada Iskra составили 3 292 автомобиля, а семейства Niva - 5 361 внедорожник.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автоваз, lada, lada niva legend