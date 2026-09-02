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Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО
Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО - 02.09.2026, ПРАЙМ
Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО
Льгота по страховым взносам в размере 15% сроком на пять лет будет возвращена для инвесторов, которые зайдут на единую территорию опережающего развития (ЕТОР)... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:24+0300
2026-09-02T04:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Льгота по страховым взносам в размере 15% сроком на пять лет будет возвращена для инвесторов, которые зайдут на единую территорию опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке в первые три года, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
"Первое, что можно сказать, из позитивного, мы договорились о возврате льготы по страховым взносам, предварительно это будет 15 процентов на пять лет. Для инвесторов, зашедших в первые три года, льгота будет предоставляться, как мы и договаривались, для сотрудников, прописанных в регионе и получающих зарплату выше средней по субъекту, то есть будем стимулировать", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития".
По его словам, эта мера направлена на стимулирование прироста местного населения и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Базовая поддержка резидентов, включая льготные условия по земле и инфраструктуре, останутся прежними.
Замминистра также сообщил, что законопроектом предусмотрен запретительный перечень видов деятельности для резидентов. "Туда попадет нефтегаз, вся подакцизная деятельность, драгоценные металлы и камни. Считаем, что здесь правительству важно сбалансированно подходить к льготированию этого бизнеса", – отметил Алтабаев.
Кроме того, все решения о присвоении статуса резидента ЕТОР будут приниматься наблюдательным советом федерального уровня, куда войдут министры, а председательствовать будет заместитель председателя правительства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО
Замглавы Минвостока Алтабаев: льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Льгота по страховым взносам в размере 15% сроком на пять лет будет возвращена для инвесторов, которые зайдут на единую территорию опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке в первые три года, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
"Первое, что можно сказать, из позитивного, мы договорились о возврате льготы по страховым взносам, предварительно это будет 15 процентов на пять лет. Для инвесторов, зашедших в первые три года, льгота будет предоставляться, как мы и договаривались, для сотрудников, прописанных в регионе и получающих зарплату выше средней по субъекту, то есть будем стимулировать", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития".
По его словам, эта мера направлена на стимулирование прироста местного населения и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Базовая поддержка резидентов, включая льготные условия по земле и инфраструктуре, останутся прежними.
Замминистра также сообщил, что законопроектом предусмотрен запретительный перечень видов деятельности для резидентов. "Туда попадет нефтегаз, вся подакцизная деятельность, драгоценные металлы и камни. Считаем, что здесь правительству важно сбалансированно подходить к льготированию этого бизнеса", – отметил Алтабаев.
Кроме того, все решения о присвоении статуса резидента ЕТОР будут приниматься наблюдательным советом федерального уровня, куда войдут министры, а председательствовать будет заместитель председателя правительства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.