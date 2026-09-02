https://1prime.ru/20260902/lgota-872899764.html

Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО

Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО - 02.09.2026, ПРАЙМ

Льгота по страховым взносам будет возвращена для инвесторов на ДФО

Льгота по страховым взносам в размере 15% сроком на пять лет будет возвращена для инвесторов, которые зайдут на единую территорию опережающего развития (ЕТОР)... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:24+0300

2026-09-02T04:24+0300

2026-09-02T04:24+0300

бизнес

россия

дальний восток

арктика

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872899764.jpg?1788312293

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Льгота по страховым взносам в размере 15% сроком на пять лет будет возвращена для инвесторов, которые зайдут на единую территорию опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке в первые три года, заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года. "Первое, что можно сказать, из позитивного, мы договорились о возврате льготы по страховым взносам, предварительно это будет 15 процентов на пять лет. Для инвесторов, зашедших в первые три года, льгота будет предоставляться, как мы и договаривались, для сотрудников, прописанных в регионе и получающих зарплату выше средней по субъекту, то есть будем стимулировать", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития". По его словам, эта мера направлена на стимулирование прироста местного населения и создание высокооплачиваемых рабочих мест. Базовая поддержка резидентов, включая льготные условия по земле и инфраструктуре, останутся прежними. Замминистра также сообщил, что законопроектом предусмотрен запретительный перечень видов деятельности для резидентов. "Туда попадет нефтегаз, вся подакцизная деятельность, драгоценные металлы и камни. Считаем, что здесь правительству важно сбалансированно подходить к льготированию этого бизнеса", – отметил Алтабаев. Кроме того, все решения о присвоении статуса резидента ЕТОР будут приниматься наблюдательным советом федерального уровня, куда войдут министры, а председательствовать будет заместитель председателя правительства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин, вэф