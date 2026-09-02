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В России начали производить частотный преобразователь для лифтов
В России начали производить частотный преобразователь для лифтов - 02.09.2026, ПРАЙМ
В России начали производить частотный преобразователь для лифтов
В России научились производить элемент лифта, который раньше не умели делать, - частотный преобразователь, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:54+0300
2026-09-02T08:54+0300
2026-09-02T08:54+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В России научились производить элемент лифта, который раньше не умели делать, - частотный преобразователь, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании Meteor Lift (бывший Otis). "Meteor Lift запустил производство российского частотного преобразователя - одного из самых сложных и наукоемких компонентов лифта, до недавнего времени не производившегося в России", - отметил представитель компании, добавив, тем самым удастся обеспечить российскую лифтовую отрасль критически важным компонентом. По его словам, мощность новой производственной линии на заводе в Санкт-Петербурге составляет около 20 тысяч устройств в год. Линейка частотных преобразователей включает четыре типа устройств с разными мощностями для лифтов грузоподъемностью 400, 450, 630, 1000 килограммов и скоростью от 1 до 1,75 метра в секунду. Частотный преобразователь отвечает за плавное движение кабины лифта и ее точную остановку на этажах. Компания выиграла конкурс Минпромторга на проведение НИОКР по его разработке в 2022 году. А эскизное проектирование устройства было завершено в июне 2024 года.
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промышленность, технологии, россия, санкт-петербург, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минпромторг
В России начали производить частотный преобразователь для лифтов
Meteor Lift: в России научились производить частотный преобразователь для лифтов
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В России научились производить элемент лифта, который раньше не умели делать, - частотный преобразователь, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании Meteor Lift (бывший Otis).
"Meteor Lift запустил производство российского частотного преобразователя - одного из самых сложных и наукоемких компонентов лифта, до недавнего времени не производившегося в России", - отметил представитель компании, добавив, тем самым удастся обеспечить российскую лифтовую отрасль критически важным компонентом.
По его словам, мощность новой производственной линии на заводе в Санкт-Петербурге составляет около 20 тысяч устройств в год. Линейка частотных преобразователей включает четыре типа устройств с разными мощностями для лифтов грузоподъемностью 400, 450, 630, 1000 килограммов и скоростью от 1 до 1,75 метра в секунду.
Частотный преобразователь отвечает за плавное движение кабины лифта и ее точную остановку на этажах. Компания выиграла конкурс Минпромторга на проведение НИОКР по его разработке в 2022 году. А эскизное проектирование устройства было завершено в июне 2024 года.