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Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС
Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС - 02.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будет обсуждать восстановление внешнего электроснабжения,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:00+0300
2026-09-02T10:00+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будет обсуждать восстановление внешнего электроснабжения, пополнение запасов дизельного топлива и снижение военной активности вокруг Запорожской АЭС. Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова сообщила РИА Новости, что следующая встреча Лихачева с Гросси состоится на полях 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, открытие которой запланировано на 14 сентября в Вене. Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской станции сложная, напряженная, но находится под контролем. С 20 августа станция пребывает на снабжении дизель-генераторов, все под контролем, но это не может продолжаться вечно, уточнил он. "Первая и главная задача - это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены", - рассказал глава "Росатома" в эфире ИС "Вести". Еще одной проблемой он назвал пополнение запасов дизельного топлива, чтобы впредь иметь запас для работы в автономном режиме. Третий вопрос - снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции, вокруг Энергодара, уточнил Лихачев. "Все три вопроса мы будем обсуждать с Гросси", - сказал Лихачев.
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Вена, Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Росатом, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС
Глава "Росатома" Лихачев обсудит с Гросси три вопроса безопасности Запорожской АЭС
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будет обсуждать восстановление внешнего электроснабжения, пополнение запасов дизельного топлива и снижение военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова сообщила РИА Новости, что следующая встреча Лихачева с Гросси состоится на полях 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, открытие которой запланировано на 14 сентября в Вене.
Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской станции сложная, напряженная, но находится под контролем. С 20 августа станция пребывает на снабжении дизель-генераторов, все под контролем, но это не может продолжаться вечно, уточнил он.
"Первая и главная задача - это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены", - рассказал глава "Росатома" в эфире ИС "Вести".
Еще одной проблемой он назвал пополнение запасов дизельного топлива, чтобы впредь иметь запас для работы в автономном режиме.
Третий вопрос - снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции, вокруг Энергодара, уточнил Лихачев.
"Все три вопроса мы будем обсуждать с Гросси", - сказал Лихачев.