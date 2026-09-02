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Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС

Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС - 02.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев обсудит на встрече с Гросси три вопроса безопасности ЗАЭС

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будет обсуждать восстановление внешнего электроснабжения,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:00+0300

2026-09-02T10:00+0300

2026-09-02T10:07+0300

вена

энергодар

алексей лихачев

рафаэль гросси

росатом

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будет обсуждать восстановление внешнего электроснабжения, пополнение запасов дизельного топлива и снижение военной активности вокруг Запорожской АЭС. Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова сообщила РИА Новости, что следующая встреча Лихачева с Гросси состоится на полях 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, открытие которой запланировано на 14 сентября в Вене. Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской станции сложная, напряженная, но находится под контролем. С 20 августа станция пребывает на снабжении дизель-генераторов, все под контролем, но это не может продолжаться вечно, уточнил он. "Первая и главная задача - это восстановление внешнего электроснабжения. Мы со своей стороны готовы, все ремонтные работы проведены", - рассказал глава "Росатома" в эфире ИС "Вести". Еще одной проблемой он назвал пополнение запасов дизельного топлива, чтобы впредь иметь запас для работы в автономном режиме. Третий вопрос - снижение военной напряженности, военной активности вокруг станции, вокруг Энергодара, уточнил Лихачев. "Все три вопроса мы будем обсуждать с Гросси", - сказал Лихачев.

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вена, энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ, запорожская аэс