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Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе двусторонней встречи в Бишкеке глубоко обсудили ситуацию на иранской АЭС "Бушер", сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:12+0300
2026-09-02T10:55+0300
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иран
бишкек
владимир путин
масуд пезешкиан
алексей лихачев
аэс "бушер"
росатом
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе двусторонней встречи в Бишкеке глубоко обсудили ситуацию на иранской АЭС "Бушер", сообщил журналистам в среду глава "Росатома" Алексей Лихачев.Путин встретился с Пезешкианом в Бишкеке во вторник."На станции спокойно. Надо сказать, что наши президенты, Владимир Владимирович Путин и президент Ирана, вчера глубоко обсудили эту тематику в ходе двусторонней встречи", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума."Мы проинформировали, что с нашей стороны уже на станции - 45 человек, готовятся еще где-то около 50 приехать, как мы обещали, в сентябре довести эти цифры до 100", - добавил глава "Росатома"."Был вчера разговор и о дальнейшем развитии отношений. У нас в свое время были подписаны договоренности еще об одной строительной площадке для крупных энергоблоков", - сказал Лихачев. Иранская сторона заинтересовалась также атомными блоками малой мощности, и "Росатом" передал соответствующий проект межправсоглашения о сооружении малых АЭС, отметил Лихачев.По мере возвращения Ирана к мирной жизни в стране будет развиваться программа по атомной энергетике, полагает Лихачев. "Мы будем активно в ней участвовать", - подчеркнул он.
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россия, иран, бишкек, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
РОССИЯ, ИРАН, Бишкек, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом
10:12 02.09.2026 (обновлено: 10:55 02.09.2026)
 
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: Путин и Пезешкиан глубоко обсудили ситуацию на АЭС "Бушер" в Иране

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе двусторонней встречи в Бишкеке глубоко обсудили ситуацию на иранской АЭС "Бушер", сообщил журналистам в среду глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Путин встретился с Пезешкианом в Бишкеке во вторник.
"На станции спокойно. Надо сказать, что наши президенты, Владимир Владимирович Путин и президент Ирана, вчера глубоко обсудили эту тематику в ходе двусторонней встречи", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Мы проинформировали, что с нашей стороны уже на станции - 45 человек, готовятся еще где-то около 50 приехать, как мы обещали, в сентябре довести эти цифры до 100", - добавил глава "Росатома".
"Был вчера разговор и о дальнейшем развитии отношений. У нас в свое время были подписаны договоренности еще об одной строительной площадке для крупных энергоблоков", - сказал Лихачев. Иранская сторона заинтересовалась также атомными блоками малой мощности, и "Росатом" передал соответствующий проект межправсоглашения о сооружении малых АЭС, отметил Лихачев.
По мере возвращения Ирана к мирной жизни в стране будет развиваться программа по атомной энергетике, полагает Лихачев. "Мы будем активно в ней участвовать", - подчеркнул он.
 
РОССИЯИРАНБишкекВладимир ПутинМасуд ПезешкианАлексей ЛихачевАЭС "Бушер"Росатом
 
 
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