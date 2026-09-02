Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/lukashenko-872935221.html
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:11+0300
2026-09-02T15:11+0300
россия
узбекистан
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872935221.jpg?1788351106
МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко в среду принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. "Приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно", - говорится в публикации. Отдельно Лукашенко поинтересовался состоянием промышленности, в том числе мясо-молочного производства. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. "Один из примеров — Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату "Дзержинский". На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что в свою очередь потребует дальнейшего развития сырьевой базы", - отмечается в сообщении. Губернатор региона также доложил о ходе уборочной кампании в Витебской области. По его словам, при благоприятных погодных условиях оставшуюся часть урожая можно убрать в течение двух дней, а вклад региона в общий каравай уже превысил 900 тысяч тонн.
узбекистан
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, белоруссия, александр лукашенко
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
15:11 02.09.2026
 
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов

Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на сельхозпредприятия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в среду принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника.
"Приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно", - говорится в публикации.
Отдельно Лукашенко поинтересовался состоянием промышленности, в том числе мясо-молочного производства. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона.
"Один из примеров — Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату "Дзержинский". На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что в свою очередь потребует дальнейшего развития сырьевой базы", - отмечается в сообщении.
Губернатор региона также доложил о ходе уборочной кампании в Витебской области. По его словам, при благоприятных погодных условиях оставшуюся часть урожая можно убрать в течение двух дней, а вклад региона в общий каравай уже превысил 900 тысяч тонн.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала