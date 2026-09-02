https://1prime.ru/20260902/lukashenko-872935221.html
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:11+0300
2026-09-02T15:11+0300
2026-09-02T15:11+0300
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МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в среду принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника.
"Приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно", - говорится в публикации.
Отдельно Лукашенко поинтересовался состоянием промышленности, в том числе мясо-молочного производства. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона.
"Один из примеров — Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату "Дзержинский". На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что в свою очередь потребует дальнейшего развития сырьевой базы", - отмечается в сообщении.
Губернатор региона также доложил о ходе уборочной кампании в Витебской области. По его словам, при благоприятных погодных условиях оставшуюся часть урожая можно убрать в течение двух дней, а вклад региона в общий каравай уже превысил 900 тысяч тонн.
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россия, узбекистан, белоруссия, александр лукашенко
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов
Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на сельхозпредприятия
МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко в среду принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника.
"Приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно", - говорится в публикации.
Отдельно Лукашенко поинтересовался состоянием промышленности, в том числе мясо-молочного производства. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона.
"Один из примеров — Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату "Дзержинский". На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что в свою очередь потребует дальнейшего развития сырьевой базы", - отмечается в сообщении.
Губернатор региона также доложил о ходе уборочной кампании в Витебской области. По его словам, при благоприятных погодных условиях оставшуюся часть урожая можно убрать в течение двух дней, а вклад региона в общий каравай уже превысил 900 тысяч тонн.