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Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов

Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Лукашенко доложили об эффективности привлечения узбекских специалистов

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:11+0300

2026-09-02T15:11+0300

2026-09-02T15:11+0300

россия

узбекистан

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили об эффективности привлечения граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко в среду принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. "Приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятия Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно", - говорится в публикации. Отдельно Лукашенко поинтересовался состоянием промышленности, в том числе мясо-молочного производства. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. "Один из примеров — Оршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату "Дзержинский". На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что в свою очередь потребует дальнейшего развития сырьевой базы", - отмечается в сообщении. Губернатор региона также доложил о ходе уборочной кампании в Витебской области. По его словам, при благоприятных погодных условиях оставшуюся часть урожая можно убрать в течение двух дней, а вклад региона в общий каравай уже превысил 900 тысяч тонн.

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россия, узбекистан, белоруссия, александр лукашенко