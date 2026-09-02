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МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области

МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области - 02.09.2026, ПРАЙМ

МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области, в котором погибло два человека, сообщил комитет. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:44+0300

2026-09-02T14:44+0300

2026-09-02T14:44+0300

россия

общество

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области, в котором погибло два человека, сообщил комитет. Ранее во вторник восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило РИА Новости, что в результате падения параплана на заброшенном аэродроме в районе села Березняки в Сахалинской области погибли два человека. "01.09.2026 в районе населенного пункта Березняки Сахалинской области произошло авиационное происшествие с мотодельтапланом... Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

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россия, общество , межгосударственный авиационный комитет