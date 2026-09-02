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МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области
МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области - 02.09.2026, ПРАЙМ
МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области, в котором погибло два человека, сообщил комитет. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:44+0300
2026-09-02T14:44+0300
2026-09-02T14:44+0300
россия
общество
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области, в котором погибло два человека, сообщил комитет.
Ранее во вторник восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило РИА Новости, что в результате падения параплана на заброшенном аэродроме в районе села Березняки в Сахалинской области погибли два человека.
"01.09.2026 в районе населенного пункта Березняки Сахалинской области произошло авиационное происшествие с мотодельтапланом... Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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россия, общество , межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Общество , Межгосударственный авиационный комитет
МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области
МАК начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование падения мотодельтаплана в Сахалинской области, в котором погибло два человека, сообщил комитет.
Ранее во вторник восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщило РИА Новости, что в результате падения параплана на заброшенном аэродроме в районе села Березняки в Сахалинской области погибли два человека.
"01.09.2026 в районе населенного пункта Березняки Сахалинской области произошло авиационное происшествие с мотодельтапланом... Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.