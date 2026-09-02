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Заселение через "Макс" стало доступно более чем в двух тысячах гостиниц
Заселение через "Макс" стало доступно более чем в двух тысячах гостиниц - 02.09.2026, ПРАЙМ
Заселение через "Макс" стало доступно более чем в двух тысячах гостиниц
Заселение с помощью цифрового ID в "Максе" доступно уже более чем в 2 тысячах российских гостиниц, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ в рамках ВЭФ. | 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Заселение с помощью цифрового ID в "Максе" доступно уже более чем в 2 тысячах российских гостиниц, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ в рамках ВЭФ. "Цифровое заселение в гостиницах через приложение "Макс" стало доступно более чем в 2000 средствах размещения по всей России. Татарстан, Кубань и Подмосковье возглавили рейтинг регионов по заселению в отели", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что в топ-10 регионов вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области. Наиболее активно новый сервис используют гости сетей Radisson, Cosmos и Azimut. Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе "Макс". Сервис добровольный и доступен только совершеннолетним гражданам России. В Минэкономразвития отметили, что интерес отельеров к внедрению цифровой регистрации обусловлен стремлением повысить качество сервиса и привлечь гостей, для которых скорость заселения является важным фактором при выборе гостиницы. Сокращение времени на оформление позволяет персоналу уделять больше внимания общению с постояльцами и консультированию по услугам отеля и местным достопримечательностям. В дальнейшем планируется расширение географии подключенных гостиниц и интеграция сервиса с другими цифровыми решениями в сфере туризма и гостеприимства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, бизнес, россия, татарстан, кубань, московская область, вэф
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, КУБАНЬ, Московская область, ВЭФ
Заселение через "Макс" стало доступно более чем в двух тысячах гостиниц
МЭР: заселение с помощью "Макса" доступно более чем в двух тысячах российских гостиниц
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Заселение с помощью цифрового ID в "Максе" доступно уже более чем в 2 тысячах российских гостиниц, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ в рамках ВЭФ.
"Цифровое заселение в гостиницах через приложение "Макс" стало доступно более чем в 2000 средствах размещения по всей России. Татарстан, Кубань и Подмосковье возглавили рейтинг регионов по заселению в отели", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что в топ-10 регионов вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области. Наиболее активно новый сервис используют гости сетей Radisson, Cosmos и Azimut.
Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе "Макс". Сервис добровольный и доступен только совершеннолетним гражданам России.
В Минэкономразвития отметили, что интерес отельеров к внедрению цифровой регистрации обусловлен стремлением повысить качество сервиса и привлечь гостей, для которых скорость заселения является важным фактором при выборе гостиницы. Сокращение времени на оформление позволяет персоналу уделять больше внимания общению с постояльцами и консультированию по услугам отеля и местным достопримечательностям.
В дальнейшем планируется расширение географии подключенных гостиниц и интеграция сервиса с другими цифровыми решениями в сфере туризма и гостеприимства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.