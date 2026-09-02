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Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах Москвы

Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах Москвы - 02.09.2026, ПРАЙМ

Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах Москвы

Маршруты наземного городского транспорта изменятся на севере, северо-западе и в центре Москвы после открытия новой линии метро, говорится на сайте мэра и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:23+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Маршруты наземного городского транспорта изменятся на севере, северо-западе и в центре Москвы после открытия новой линии метро, говорится на сайте мэра и правительства столицы. "В районах Пресненский и Хорошевский, а также в Хорошево-Мневниках после открытия новой линии метро изменится работа нескольких автобусных маршрутов. Благодаря этому улучшится связь с рельсовым каркасом, а поездки станут более удобными для пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Пресненском и Хорошевском районах будут изменены маршруты М31, М32, № 322, а маршрут №374 объединится с маршрутом №48. Кроме того, у маршрутов №155 и Т70 изменятся номера на 355 и 370. "Маршрут № 391 прекратит свою работу в связи с изменением пассажиропотоков в округе", - отмечается в сообщении. Как говорится на сайте мэра, в Хорошево-Мневниках также скорректируют ряд маршрутов наземного городского транспорта, а именно у маршрутов №309, №345, №335, №381. "Заработает новый маршрут № 383. Он свяжет проспект Маршала Жукова, улицу Генерала Глаголева, улицу Берзарина и станцию метро "Октябрьское Поле". Так, жители района смогут быстрее добираться до метро", - уточняется в сообщении. Также отмечается, что маршруты Т21, Т65 и Т86 заработают под новыми номерами: 301, 305 и 306 соответственно, трассы при этом не изменятся.

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