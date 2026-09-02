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Илон Маск предсказал рост мировой экономики за счет ИИ

Илон Маск предсказал рост мировой экономики за счет ИИ - 02.09.2026, ПРАЙМ

Илон Маск предсказал рост мировой экономики за счет ИИ

Американский миллиардер Илон Маск предсказал рост мировой экономики в размере до 30% благодаря технологиям искусственного интеллекта. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:24+0300

2026-09-02T15:24+0300

2026-09-02T15:29+0300

технологии

мировая экономика

cnbc

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск предсказал рост мировой экономики в размере до 30% благодаря технологиям искусственного интеллекта. "Я думаю, ИИ, вероятно, увеличит мировую экономику на 20-30%. Это мои грубые оценки, что означает порядка 20-40 триллионов долларов в год", - сказал он, выступая по видеосвязи на встрече министров финансов G20. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал CNBC. По словам предпринимателя, это станет возможным благодаря значительному увеличению производительности за счет технологий ИИ. "ИИ уже невероятно хорош в сфере программного обеспечения, и он движется к уровню, когда он будет не просто хорош в ПО", - сказал Маск. Примерно через год-полтора, считает он, ИИ превзойдет в этом человека.

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технологии, мировая экономика, cnbc