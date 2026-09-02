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Пошлину на вывоз подсолнечного масла могут ограничить уровнем августа - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Пошлину на вывоз подсолнечного масла могут ограничить уровнем августа
Пошлину на вывоз подсолнечного масла могут ограничить уровнем августа - 02.09.2026, ПРАЙМ
Пошлину на вывоз подсолнечного масла могут ограничить уровнем августа
Таможенная подкомиссия одобрила предложение не повышать до конца года размер плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот выше уровня... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:14+0300
2026-09-02T10:14+0300
бизнес
сельское хозяйство
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила предложение не повышать до конца года размер плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот выше уровня августа 2026 года, следует из сообщения министерства экономического развития. Как указано в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений, направленных на поддержку российских производителей зерновых и масличных культур. "В отношении демпферного механизма по подсолнечному маслу и подсолнечному шроту поддержано решение о неповышении плавающей экспортной пошлины выше уровня августа 2026 года (7748 рубля за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота)", - указано в пресс-релизе. В пресс-службе министерства уточнили, что срок действия меры рассчитан до конца года. Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Размер пошлины составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну).
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бизнес, сельское хозяйство
Бизнес, Сельское хозяйство
10:14 02.09.2026
 
Пошлину на вывоз подсолнечного масла могут ограничить уровнем августа

Таможенная подкомиссия одобрила идею не повышать экспортную пошлину на подсолнечное масло

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила предложение не повышать до конца года размер плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот выше уровня августа 2026 года, следует из сообщения министерства экономического развития.
Как указано в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений, направленных на поддержку российских производителей зерновых и масличных культур.
"В отношении демпферного механизма по подсолнечному маслу и подсолнечному шроту поддержано решение о неповышении плавающей экспортной пошлины выше уровня августа 2026 года (7748 рубля за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота)", - указано в пресс-релизе.
В пресс-службе министерства уточнили, что срок действия меры рассчитан до конца года.
Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Размер пошлины составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну).
 
БизнесСельское хозяйство
 
 
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