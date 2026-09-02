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Мексика объявила о начале антидемпингового расследования

Мексика объявила о начале антидемпингового расследования - 02.09.2026, ПРАЙМ

Мексика объявила о начале антидемпингового расследования

Мексиканское министерство экономики объявило о начале антидемпингового расследования в отношении листового углеродистого стального проката, произведенного в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:42+0300

2026-09-02T21:42+0300

2026-09-02T21:42+0300

бизнес

мировая экономика

япония

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МЕХИКО, 2 сен - ПРАЙМ. Мексиканское министерство экономики объявило о начале антидемпингового расследования в отношении листового углеродистого стального проката, произведенного в Японии, следует из опубликованного в среду решения ведомства. "Имеются достаточные элементы, позволяющие предположить, что в течение исследуемого периода импорт листового стального проката японского происхождения осуществлялся при предполагаемой ценовой дискриминации и причинял материальный ущерб национальной отрасли производства аналогичного продукта", - говорится в решении министерства экономики, опубликованном в Официальном вестнике федерации. В качестве заявителя в этом вопросе выступила мексиканская компания Grupo Acerero, расследование поддержала Ternium México. Вместе две эти компании представляют 100% национального производства рассматриваемой продукции. Расследование касается листовой углеродистой стали - плоского нелегированного стального проката. Такая продукция используется, в частности, в строительстве, при изготовлении мостов, башен, сварных труб, резервуаров, котлов, морских платформ, железнодорожных вагонов, оборудования и машин. Мексиканские власти установили период расследования с 1 января по 31 декабря 2025 года, а период анализа ущерба - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. По данным министерства, импорт исследуемой продукции из Японии за 2023-2025 годы увеличился в 35 раз. Только в 2025 году он вырос на 61% по сравнению с предыдущим годом, а его доля в совокупном импорте листового стального проката достигла 8,3% против 0,2% в 2023 году. Доля японской продукции в национальном потреблении, рассчитанном по показателю потребления национального рынка (CNA), выросла с 0,1% в 2023 году до 4,5% в 2025 году. Цена импортируемой из Японии продукции с учетом соответствующих расходов была ниже цены аналогичного товара национального производства на 15% в 2023 году, 17% в 2024 году и 24% в 2025 году. На фоне роста японского импорта мексиканский рынок листового стального проката сокращался. Продажи национальной отрасли на внутреннем рынке за 2023-2025 годы сократились на 30%, производство - на 26%, а загрузка производственных мощностей снизилась с 48% в 2023 году до 35% в 2025 году. Отрасль перешла от прибыли в 2023 году к убыткам в 2024-2025 годах: операционная маржа ухудшилась с положительных 4,7% в 2023 году до отрицательных 32,1% в 2025 году. Мексиканское министерство пришло к выводу, что Япония обладает значительными свободными производственными мощностями и экспортным потенциалом. В 2025 году свободные мощности Японии по выпуску листового стального проката оценивались в 6,4 миллиона тонн - более чем в 16 раз больше объема производства мексиканской отрасли за тот же период и более чем в семь раз больше размера мексиканского рынка. Экономическое ведомство не обнаружило других факторов, которые могли бы объяснить причиненный национальной отрасли материальный ущерб. В частности, импорт из других стран в рассматриваемый период сокращался, а его средняя цена была выше стоимости продукции мексиканских производителей.

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бизнес, мировая экономика, япония