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Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6%

Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6%

Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:03+0300

2026-09-02T19:03+0300

2026-09-02T19:04+0300

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росстат

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июле 2026 года рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении после 1,7% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,6%", - говорится в документе. В сообщении министерства отмечается, что оценка роста экономики в июне уточнена в связи с пересмотром статистики по промышленному производству. Прежняя оценка исходила из роста ВВП в июне на 1,1%. Министерство также указало, что месячная оценка динамики ВВП может быть скорректирована после выхода уточненной оценки Росстата за второй квартал 2026 года, которая будет опубликована 11 сентября. Как ранее сообщал Росстат, экономика России во втором квартале текущего года выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом.

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россия, мировая экономика, росстат