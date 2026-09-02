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Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6%
Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6%
Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:03+0300
2026-09-02T19:04+0300
россия
мировая экономика
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июле 2026 года рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении после 1,7% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,6%", - говорится в документе. В сообщении министерства отмечается, что оценка роста экономики в июне уточнена в связи с пересмотром статистики по промышленному производству. Прежняя оценка исходила из роста ВВП в июне на 1,1%. Министерство также указало, что месячная оценка динамики ВВП может быть скорректирована после выхода уточненной оценки Росстата за второй квартал 2026 года, которая будет опубликована 11 сентября. Как ранее сообщал Росстат, экономика России во втором квартале текущего года выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом.
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россия, мировая экономика, росстат
РОССИЯ, Мировая экономика, Росстат
19:03 02.09.2026 (обновлено: 19:04 02.09.2026)
 
Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6%

Минэкономразвития: рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% после 1,7% в июне

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2026 года рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении после 1,7% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,6%", - говорится в документе.
В сообщении министерства отмечается, что оценка роста экономики в июне уточнена в связи с пересмотром статистики по промышленному производству. Прежняя оценка исходила из роста ВВП в июне на 1,1%.
Министерство также указало, что месячная оценка динамики ВВП может быть скорректирована после выхода уточненной оценки Росстата за второй квартал 2026 года, которая будет опубликована 11 сентября.
Как ранее сообщал Росстат, экономика России во втором квартале текущего года выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом.
 
РОССИЯМировая экономикаРосстат
 
 
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