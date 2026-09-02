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Минэнерго проведет встречи с региональными министрами энергетики
Минэнерго проведет встречи с региональными министрами энергетики - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго проведет встречи с региональными министрами энергетики
Минэнерго России осенью текущего года вновь проведет встречи с региональными министрами энергетиками, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026)... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:57+0300
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владивосток
сергей цивилев
газпром
россети
ростехнадзор
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России осенью текущего года вновь проведет встречи с региональными министрами энергетиками, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, целью этих встреч является составление топливно-энергетического баланса и корректировка подходов для каждого региона и макрорегиона целиком. "Мы в прошлом году проводили встречи с министрами энергетики Российской Федерации. Встречи эти проводились у нас в Минэнерго. В этом году мы эти встречи осенью проведем повторно", - сказал Цивилев, выступая на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Энергетика". По словам Цивилева, в Минэнерго будут приглашены также и представители "Газпрома", "Россетей", Ростехнадзора, а также других организаций. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, сергей цивилев, газпром, россети, ростехнадзор
Владивосток, Сергей Цивилев, Газпром, Россети, Ростехнадзор
Минэнерго проведет встречи с региональными министрами энергетики
Цивилев: Минэнерго осенью вновь проведет встречи с региональными министрами энергетики
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России осенью текущего года вновь проведет встречи с региональными министрами энергетиками, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) министр энергетики Сергей Цивилев.
По его словам, целью этих встреч является составление топливно-энергетического баланса и корректировка подходов для каждого региона и макрорегиона целиком.
"Мы в прошлом году проводили встречи с министрами энергетики Российской Федерации. Встречи эти проводились у нас в Минэнерго. В этом году мы эти встречи осенью проведем повторно", - сказал Цивилев, выступая на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Энергетика".
По словам Цивилева, в Минэнерго будут приглашены также и представители "Газпрома", "Россетей", Ростехнадзора, а также других организаций.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.