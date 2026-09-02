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В Минфине рассказали о вкладе развитых стран в рост глобального госдолга

В Минфине рассказали о вкладе развитых стран в рост глобального госдолга - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о вкладе развитых стран в рост глобального госдолга

Основной вклад в рост глобального госдолга вносят крупнейшие развитые экономики, развитые страны должны вернуться к бюджетной дисциплине, говорится в сообщении... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T00:50+0300

2026-09-02T00:50+0300

2026-09-02T00:50+0300

финансы

мировая экономика

антон силуанов

минфин

мвф

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основной вклад в рост глобального госдолга вносят крупнейшие развитые экономики, развитые страны должны вернуться к бюджетной дисциплине, говорится в сообщении Минфина России по итогам участия главы ведомства Антона Силуанова в работе второго дня встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20". Как пишет Минфин со ссылкой на данные МВФ, глобальный государственный долг в 2025 году достиг 94% мирового ВВП и уже к 2029 году приблизится к 100%. "Основной вклад в его рост вносят крупнейшие экономики, прежде всего развитые страны, которые в течение многих лет финансируют значительную часть расходов за счет новых заимствований. Масштаб заимствований продолжает увеличиваться", - добавили в министерстве. "В первую очередь, для крупнейших развитых стран необходимо возвращение к бюджетной дисциплине, последовательное сокращение дефицитов и формирование среднесрочных стратегий бюджетной консолидации", – сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина. При этом Россия также поддерживает инициативу председательства по совершенствованию действующих механизмов урегулирования суверенной задолженности развивающихся государств. При этом списание долга не обеспечивает устойчивого результата, пишет министерство. При этом, по словам Силуанова, наряду с урегулированием долговых проблем необходимо устранять причины накопления долга – хронические бюджетные дефициты, слабое качество управления долгом, недостаточные темпы роста экономик, торговые и нетарифные ограничения. "Помощь должна сопровождаться мерами, предотвращающими повторное возникновение долговой неустойчивости", - добавил министр, слова которого приводятся в сообщении. Как сообщила пресс-служба Минфина, во второй день встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в Эшвилле глава Минфина Антон Силуанов принял участие в сессиях, посвященных вопросам урегулирования суверенной задолженности, сокращения глобальных дисбалансов, а также повышения финансовой грамотности и защите потребителей от мошенничества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, антон силуанов, минфин, мвф