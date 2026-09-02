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Минфин назвал ключевые элементы Восточного финансового центра

Минфин назвал ключевые элементы Восточного финансового центра - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минфин назвал ключевые элементы Восточного финансового центра

Минфин России назвал ключевые элементы создаваемого Восточного финансового центра - прямой доступ иностранных инвесторов, а также расчеты в иностранной валюте и | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:42+0300

2026-09-02T10:42+0300

2026-09-02T10:42+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин России назвал ключевые элементы создаваемого Восточного финансового центра - прямой доступ иностранных инвесторов, а также расчеты в иностранной валюте и иных инструментах, в том числе в криптовалюте, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Восточный финансовый центр создается по поручению президента России по итогам ВЭФ-2025. Это специальный правовой режим на острове Русский, который формирует современную финансовую инфраструктуру для привлечения российских и иностранных инвестиций. По словам Моисеева, первая версия законопроекта о создании Восточного финансового центра получила достаточно серьезный объем критики. "В июне законопроект был доработан и разослан на согласование во все профильные ведомства. Сейчас, к сожалению, мы получили ряд замечаний, но, собственно, почему к сожалению? На самом деле, замечания - это хорошо. Значит, люди прочитали внимательно и дали свои ответы на вопросы, которые, может быть, нам надо рассмотреть и учесть", – сказал он. Создание Восточного финансового центра ломает стандартные стереотипы регулирования российского фондового рынка в целом ряде направлений, отметил замминистра. "Первое и самое главное, конечно, это прямой доступ. У нас всегда был, конечно, подход, когда для того, чтобы работать на российском фондовом рынке, надо иметь здесь либо договор с брокером, либо российскую аффилированную структуру, которая могла бы эти инвестиции в России производить", – сказал он. Прямой доступ в свою очередь ставит ряд вопросов, связанных как с идентификацией инвестиций, так и с расчетами. "Поэтому, конечно, здесь вопрос, который подняли соответствующие организации, и который у нас тоже в глубине души остается, это то, что мы, конечно, в рамках прямого доступа, который будет осуществляться через администрацию Восточного финансового центра, должны будем осуществлять таким образом, чтобы, конечно, проверять источники", – сказал он. "То есть нам, давайте мы прямо скажем, что нам не любые деньги нужны. То есть грязные деньги нам не нужны. Нам нужны нормальные, честные деньги, которые люди инвестируют, которые имеют нормальные прозрачные источники. И, конечно, это наша задача будет в рамках создания альтернативной структуры по проверке источников этих средств сделать ее, во-первых, надежной, но, с другой стороны, сделать ее необременительной для инвесторов", – пояснил он. Второй вопрос связан с расчетами. "Мы здесь отходим от стандартных подходов, что расчеты должны производиться только в рублях. Мы здесь допускаем расчеты и в иностранной валюте, и в иных инструментах. И, конечно, это тоже несколько нетривиальный и нетрадиционный для нас подход", – сказал он. "Конечно, здесь не надо забывать и крипту", - отметил он. Недавно в РФ был принят закон о легализации криптовалют, напомнил Моисеев, подчеркнув, что в рамках работы Восточного финансового центра необходимо использовать возможности, которые он дает, потому что криптовалюты будут ключевым элементом для расчетов в рамках центра. "Этот бесшовный переход, который мы должны обеспечить в рамках нашего законодательства, он, на мой взгляд, будет таким тефлоновым покрытием против санкций и позволит людям спокойно работать", – подчеркнул он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, остров русский, владивосток, алексей моисеев, минфин рф, минфин, вэф