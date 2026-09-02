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В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян
Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:48+0300
финансы
россия
владивосток
алексей моисеев
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что мы увидим процесс замены традиционных для России после развала СССР видов сбережения, таких самых консервативных видов сбережения в виде наличной иностранной валюты, увидим нарастание этих сбережений на золото. А там колоссальный абсолютно запас", - сказал Моисеев на ВЭФ. Он добавил, что самый большой рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения. "Я рассчитываю, что здесь спрос со стороны населения будет расти экспоненциально", - добавил Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, россия, владивосток, алексей моисеев, вэф
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Алексей Моисеев, ВЭФ, ВЭФ-2026
11:43 02.09.2026 (обновлено: 11:48 02.09.2026)
 
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян

Моисеев: золото может заменить иностранную валюту как способ сбережения у россиян

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я думаю, что мы увидим процесс замены традиционных для России после развала СССР видов сбережения, таких самых консервативных видов сбережения в виде наличной иностранной валюты, увидим нарастание этих сбережений на золото. А там колоссальный абсолютно запас", - сказал Моисеев на ВЭФ.
Он добавил, что самый большой рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения. "Я рассчитываю, что здесь спрос со стороны населения будет расти экспоненциально", - добавил Моисеев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ФинансыРОССИЯВладивостокАлексей МоисеевВЭФ
 
 
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