https://1prime.ru/20260902/minfin-872920850.html
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян
Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:48+0300
финансы
россия
владивосток
алексей моисеев
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872920850.jpg?1788338918
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что мы увидим процесс замены традиционных для России после развала СССР видов сбережения, таких самых консервативных видов сбережения в виде наличной иностранной валюты, увидим нарастание этих сбережений на золото. А там колоссальный абсолютно запас", - сказал Моисеев на ВЭФ. Он добавил, что самый большой рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения. "Я рассчитываю, что здесь спрос со стороны населения будет расти экспоненциально", - добавил Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владивосток, алексей моисеев, вэф
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Алексей Моисеев, ВЭФ, ВЭФ-2026
В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян
Моисеев: золото может заменить иностранную валюту как способ сбережения у россиян
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я думаю, что мы увидим процесс замены традиционных для России после развала СССР видов сбережения, таких самых консервативных видов сбережения в виде наличной иностранной валюты, увидим нарастание этих сбережений на золото. А там колоссальный абсолютно запас", - сказал Моисеев на ВЭФ.
Он добавил, что самый большой рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения. "Я рассчитываю, что здесь спрос со стороны населения будет расти экспоненциально", - добавил Моисеев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.