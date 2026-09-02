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В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян

В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине предсказали смену традиционных видов сбережения у россиян

Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:48+0300

финансы

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Традиционный для населения России способ сбережения средств в иностранной валюте может быть замещен сбережениями в золоте, считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что мы увидим процесс замены традиционных для России после развала СССР видов сбережения, таких самых консервативных видов сбережения в виде наличной иностранной валюты, увидим нарастание этих сбережений на золото. А там колоссальный абсолютно запас", - сказал Моисеев на ВЭФ. Он добавил, что самый большой рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения. "Я рассчитываю, что здесь спрос со стороны населения будет расти экспоненциально", - добавил Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, владивосток, алексей моисеев, вэф