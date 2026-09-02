https://1prime.ru/20260902/minfin-872926851.html

Минфин Казахстана ожидает от России $135 миллионов за аренду "Байконура"

Минфин Казахстана ожидает от России $135 миллионов за аренду "Байконура" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минфин Казахстана ожидает от России $135 миллионов за аренду "Байконура"

Министерство финансов Казахстана в 2027 году ожидает получить от России 64,82 миллиарда тенге (около 135 миллионов долларов) за аренду космодрома "Байконур" и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:09+0300

2026-09-02T13:09+0300

2026-09-02T13:09+0300

россия

мировая экономика

казахстан

байконур

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872926851.jpg?1788343778

АСТАНА, 2 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов Казахстана в 2027 году ожидает получить от России 64,82 миллиарда тенге (около 135 миллионов долларов) за аренду космодрома "Байконур" и военных полигонов, следует из проекта республиканского бюджета на 2027-2029 годы, опубликованного на интернет-портале "Открытые НПА". "Предусмотреть в республиканском бюджете на 2027 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 55 миллиардов 200 миллионов тенге (115 миллионов долларов - ред.) и военными полигонами в сумме 9 миллиардов 618 миллионов 720 тысяч тенге (более 20 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Россия арендует 8,6 миллиона гектаров военных полигонов в Казахстане, в частности испытательный полигон "Сары-Шаган" площадью 6,99 миллиона гектаров, расположенный на территории сразу нескольких областей, 929-й государственный летно-испытательный центр в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (1,3 миллиона гектаров) и 4-й государственный центральный межвидовой полигон в Западно-Казахстанской области (292,8 тысячи гектаров). В договоре между правительствами Казахстана и России об аренде самого крупного испытательного полигона "Сары-Шаган" говорится, что ставка за гектар переданных в аренду земельных участков полигона, с расположенными на них объектами движимого и недвижимого имущества, установлена в размере 2,33 доллара. Россия арендует космодром "Байконур" у Казахстана с 1994 года, в августе 2021 года вступили в силу изменения в договор аренды, в соответствии с которым срок аренды был продлен до 2050 года. "Байконур" – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов. "Открытые НПА" - это государственный интернет-портал в Казахстане для публичного обсуждения проектов законов и других нормативных правовых актов до их принятия. Министерства и ведомства публикуют здесь будущие законопроекты, приказы и постановления. Граждане страны могут оставлять свои комментарии или предложения.

казахстан

байконур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, байконур