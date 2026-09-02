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Минфин рассказал о планах по продаже госпакета НМТП
Минфин рассказал о планах по продаже госпакета НМТП - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минфин рассказал о планах по продаже госпакета НМТП
Продать госпакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в сентябре не удастся, но Минфин России надеется, что продажа может состояться до конца 2026... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продать госпакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в сентябре не удастся, но Минфин России надеется, что продажа может состояться до конца 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "В сентябре точно не успеем, но до конца года, надеюсь, успеем", - ответил Моисеев в кулуарах ВЭФ на вопрос, сохраняются ли планы на продажу госпакета НМТП в сентябре 2026 года. В конце июня замминистра финансов сообщал, что продажа госпакета НМТП может состояться в сентябре 2026 года, завершается оценка. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Алексей Моисеев, ВЭФ, НМТП, Минфин РФ, ВЭФ-2026
Минфин рассказал о планах по продаже госпакета НМТП
Минфин: продать госпакет Новороссийского морского торгового порта в сентябре не удастся
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продать госпакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в сентябре не удастся, но Минфин России надеется, что продажа может состояться до конца 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"В сентябре точно не успеем, но до конца года, надеюсь, успеем", - ответил Моисеев в кулуарах ВЭФ на вопрос, сохраняются ли планы на продажу госпакета НМТП в сентябре 2026 года.
В конце июня замминистра финансов сообщал, что продажа госпакета НМТП может состояться в сентябре 2026 года, завершается оценка.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.