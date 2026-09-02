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В Минфине оценили, как пошлина на экспорт алмазов повлияет на "Алросу"
В Минфине оценили, как пошлина на экспорт алмазов повлияет на "Алросу" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине оценили, как пошлина на экспорт алмазов повлияет на "Алросу"
Пошлина на экспорт алмазов не повлияет негативно на "Алросу", рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Восточного экономического... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:21+0300
2026-09-02T13:21+0300
2026-09-02T14:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт алмазов не повлияет негативно на "Алросу", рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Что касается у нас положения "Алросы", то исходим из того, что пошлины на нее не повлияют. Считаем, что приведет, что собственно, уже привело к росту спроса на камни и некоторой в этом стабилизации цен… Соответственно, по совокупности негативного влияния на "Алросу это не окажет", - ответил он на вопрос о влиянии пошлины на финансовую устойчивость компании. Моисеев отметил, что рынок показывает некоторые признаки выздоровления. "Совокупный объем экспорта не изменится, при этом доля добавленной стоимости в этом экспорте увеличится", - ответил он на вопрос, будет ли выпадение объемов экспорта на фоне введения пошлины на вывоз алмазов.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, алексей моисеев, алроса, вэф, алмазы, минфин
РОССИЯ, Владивосток, Алексей Моисеев, Алроса, ВЭФ, алмазы, Минфин, ВЭФ-2026
В Минфине оценили, как пошлина на экспорт алмазов повлияет на "Алросу"
Замминистра финансов Моисеев: пошлина на экспорт алмазов не повлияет негативно на "Алросу"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт алмазов не повлияет негативно на "Алросу", рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
"Что касается у нас положения "Алросы", то исходим из того, что пошлины на нее не повлияют. Считаем, что приведет, что собственно, уже привело к росту спроса на камни и некоторой в этом стабилизации цен… Соответственно, по совокупности негативного влияния на "Алросу это не окажет", - ответил он на вопрос о влиянии пошлины на финансовую устойчивость компании.
Моисеев отметил, что рынок показывает некоторые признаки выздоровления.
"Совокупный объем экспорта не изменится, при этом доля добавленной стоимости в этом экспорте увеличится", - ответил он на вопрос, будет ли выпадение объемов экспорта на фоне введения пошлины на вывоз алмазов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.