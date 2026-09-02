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Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы

Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы

Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:21+0300

2026-09-02T13:21+0300

2026-09-02T14:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев. "Таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос об озвученной на Биржевом форуме инициативе ввести лимит по внесению денег через банкоматы. В апреле Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи сообщил, что Минфин ожидает ввода лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности. А в январе Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных через банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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