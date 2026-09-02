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Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы
Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:21+0300
2026-09-02T13:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев. "Таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос об озвученной на Биржевом форуме инициативе ввести лимит по внесению денег через банкоматы. В апреле Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи сообщил, что Минфин ожидает ввода лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности. А в январе Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных через банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, алексей моисеев, минфин, росфинмониторинг, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Алексей Моисеев, Минфин, Росфинмониторинг, ВЭФ, ВЭФ-2026
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы
Моисеев: планов по введению лимитов на внесение наличных через банкоматы в России нет
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос об озвученной на Биржевом форуме инициативе ввести лимит по внесению денег через банкоматы.
В апреле Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи сообщил, что Минфин ожидает ввода лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности.
А в январе Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных через банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.