Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260902/minfin-872927997.html
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы
Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:21+0300
2026-09-02T14:46+0300
финансы
банки
владивосток
алексей моисеев
минфин
росфинмониторинг
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872927997.jpg?1788349599
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев. "Таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос об озвученной на Биржевом форуме инициативе ввести лимит по внесению денег через банкоматы. В апреле Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи сообщил, что Минфин ожидает ввода лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности. А в январе Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных через банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, владивосток, алексей моисеев, минфин, росфинмониторинг, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Алексей Моисеев, Минфин, Росфинмониторинг, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:21 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Минфин не планирует вводить лимит на внесение наличных через банкоматы

Моисеев: планов по введению лимитов на внесение наличных через банкоматы в России нет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Планов на то, чтобы ввести лимит на внесение наличных денег через банкоматы в России в 1 миллион рублей нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос об озвученной на Биржевом форуме инициативе ввести лимит по внесению денег через банкоматы.
В апреле Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи сообщил, что Минфин ожидает ввода лимита на внесение наличных через банкоматы в 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности.
А в январе Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных через банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ФинансыБанкиВладивостокАлексей МоисеевМинфинРосфинмониторингВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала