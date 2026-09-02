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Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу

Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу

Добавлен комментарий эксперта (после третьего абзаца). | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:41+0300

2026-09-02T16:41+0300

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Добавлен комментарий эксперта (после третьего абзаца). МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минфин России на первом после паузы аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29031 с погашением в июле 2042 года - на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 92,5% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5122% от номинала. Выручка от размещения – 938,872 миллиарда рублей. Минфин России возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые приостановил в июле в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. На первом после паузы аукционе министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ серии 29031 объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости, который был утвержден в июле. "Из 500 сделок, удовлетворенных на Московской бирже, на долю 39 крупных сделок с объемом от 1 до 80 миллиардов рублей пришлось 98,6% от размещенного объема. Но при этом, по нашим оценкам, эмитент предоставил премию по спреду к базовому активу порядка 10 базисных пунктов (к справедливому, по нашим расчетам, уровню)", - заявил РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин по итогам двух прошедших в июле-сентябре аукционных дней привлек за счет размещения гособлигаций 948 миллиардов рублей, обеспечив на 63,2% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 1,5 триллиона рублей. По словам эксперта, отказ Минфина от проведения аукционов по размещению ОФЗ в течение последних полутора месяцев не смог существенно улучшить ситуацию на вторичном рынке, особенно в сегменте ОФЗ с постоянным купонным доходом, где долгосрочные выпуски по-прежнему торгуются немного выше 16% годовых. При этом на этом уровне рынок торгуется практически всю вторую половину августа после резкого повышения ставок в середине месяца, говорит Ермак.

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