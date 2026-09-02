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Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу
Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу
Добавлен комментарий эксперта (после третьего абзаца). | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:41+0300
2026-09-02T16:49+0300
финансы
рынок
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минфин
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Добавлен комментарий эксперта (после третьего абзаца). МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минфин России на первом после паузы аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29031 с погашением в июле 2042 года - на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 92,5% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5122% от номинала. Выручка от размещения – 938,872 миллиарда рублей. Минфин России возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые приостановил в июле в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. На первом после паузы аукционе министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ серии 29031 объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости, который был утвержден в июле. "Из 500 сделок, удовлетворенных на Московской бирже, на долю 39 крупных сделок с объемом от 1 до 80 миллиардов рублей пришлось 98,6% от размещенного объема. Но при этом, по нашим оценкам, эмитент предоставил премию по спреду к базовому активу порядка 10 базисных пунктов (к справедливому, по нашим расчетам, уровню)", - заявил РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин по итогам двух прошедших в июле-сентябре аукционных дней привлек за счет размещения гособлигаций 948 миллиардов рублей, обеспечив на 63,2% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 1,5 триллиона рублей. По словам эксперта, отказ Минфина от проведения аукционов по размещению ОФЗ в течение последних полутора месяцев не смог существенно улучшить ситуацию на вторичном рынке, особенно в сегменте ОФЗ с постоянным купонным доходом, где долгосрочные выпуски по-прежнему торгуются немного выше 16% годовых. При этом на этом уровне рынок торгуется практически всю вторую половину августа после резкого повышения ставок в середине месяца, говорит Ермак.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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4.7
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финансы, рынок, россия, минфин, минфин рф
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
16:41 02.09.2026 (обновлено: 16:49 02.09.2026)
 
Минфин разместил ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу

Минфин разместил ОФЗ на 1 трлн рублей по номиналу при спросе в 1,425 трлн рублей

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Добавлен комментарий эксперта (после третьего абзаца).
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минфин России на первом после паузы аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29031 с погашением в июле 2042 года - на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 92,5% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5122% от номинала. Выручка от размещения – 938,872 миллиарда рублей.
Минфин России возобновил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые приостановил в июле в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. На первом после паузы аукционе министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ серии 29031 объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости, который был утвержден в июле.
"Из 500 сделок, удовлетворенных на Московской бирже, на долю 39 крупных сделок с объемом от 1 до 80 миллиардов рублей пришлось 98,6% от размещенного объема. Но при этом, по нашим оценкам, эмитент предоставил премию по спреду к базовому активу порядка 10 базисных пунктов (к справедливому, по нашим расчетам, уровню)", - заявил РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Минфин по итогам двух прошедших в июле-сентябре аукционных дней привлек за счет размещения гособлигаций 948 миллиардов рублей, обеспечив на 63,2% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 1,5 триллиона рублей.
По словам эксперта, отказ Минфина от проведения аукционов по размещению ОФЗ в течение последних полутора месяцев не смог существенно улучшить ситуацию на вторичном рынке, особенно в сегменте ОФЗ с постоянным купонным доходом, где долгосрочные выпуски по-прежнему торгуются немного выше 16% годовых. При этом на этом уровне рынок торгуется практически всю вторую половину августа после резкого повышения ставок в середине месяца, говорит Ермак.
 
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