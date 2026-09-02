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В Минфине рассказали о переходе населения на мерные золотые слитки

В Минфине рассказали о переходе населения на мерные золотые слитки - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о переходе населения на мерные золотые слитки

Население России стало переходить от стандартных золотых слитков к мерным, сейчас самый популярный их номинал - около 100 граммов, сообщил заместитель министра... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:04+0300

2026-09-02T18:04+0300

2026-09-02T18:04+0300

финансы

россия

владивосток

алексей моисеев

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Население России стало переходить от стандартных золотых слитков к мерным, сейчас самый популярный их номинал - около 100 граммов, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. "Сначала все покупали только стандартные слитки, и, видимо, это было просто замещение сбережений, которые хранились у людей в банковских ячейках в виде наличных долларов и другой иностранной валюты. А золото - это прямо всплеск такой был сразу после отмены НДС. Потом люди стали переходить на мерные слитки. В принципе номинал, наиболее популярный сейчас, это в районе 100 грамм", - рассказал Моисеев. Он добавил, что с момента отмены НДС на инвестиционное золото в 2022 году его было продано населению 200 тонн. Несмотря на то, что около 20 или 30 тонн были вывезены за границу, за последние 4 года произошел очень сильный рост спроса со стороны населения на золото, отметил замминистра. По его словам, также развиваются инструменты, с помощью которых, в том числе и через ЦФА можно покупать более маленькие номиналы слитков. "И мы видим конечно спрос на это очень растет. Потому что люди сталкиваются с растущими спредами на банкноты, плюс это бумага, ее крысы могут съесть, вода протечь. Все что угодно. Золото все эти проблемы, которые связаны с хранением сбережений в наличной иностранной валюте, оно не имеет", - пояснил Моисеев. "Поэтому я реально думаю, что вот уменьшение номиналов (золотых слитков - ред.) и увеличение доступности инструмента с тем, чтобы оно появилось в банковских приложениях, чтобы люди могли ЦФА на золото купить в любом номинале, в наиболее популярных банковских приложениях, других местах - это, конечно, позволит увеличить популярность", - отметил Моисеев. Кроме того, по словам замминистра, первое, что должно помочь спросу на золото - это борьба с контрафактом. Он отметил, что в этом очень помогает Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Внесение золотых изделий в ГИИС, по словам Моисеева, увеличивает репутацию продавцов: "Люди не опасаются, что они купят не то". И это увеличивает спрос на настоящее золото, так как на рынке становится меньше подделок и больше настоящих металлов, объяснил Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, владивосток, алексей моисеев, вэф