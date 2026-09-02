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Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:08+0300
2026-09-02T20:08+0300
россия
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
минфин
минвостокразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом. "Для новой единой ТОР с Минфином России согласована ставка страховых взносов 15%. Льгота будет действовать три года с момента создания ЕТОР. Резидент будет платить пониженные страховые взносы в течение пяти лет с момента получения статуса резидента", - сказал Чекунков в ходе доклада. По словам главы Минвостокразвития, пониженные социальные взносы можно будет применять только для работников, постоянно проживающих на территории соответствующего региона и при условии, что его заработная плата выше среднемесячной зарплаты в этом регионе.
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россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минфин, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минфин, Минвостокразвития
20:08 02.09.2026
 
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР

Глава Минвостокразвития Чекунков: ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Для новой единой ТОР с Минфином России согласована ставка страховых взносов 15%. Льгота будет действовать три года с момента создания ЕТОР. Резидент будет платить пониженные страховые взносы в течение пяти лет с момента получения статуса резидента", - сказал Чекунков в ходе доклада.
По словам главы Минвостокразвития, пониженные социальные взносы можно будет применять только для работников, постоянно проживающих на территории соответствующего региона и при условии, что его заработная плата выше среднемесячной зарплаты в этом регионе.
 
РОССИЯДальний ВостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинМинфинМинвостокразвития
 
 
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