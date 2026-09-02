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Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР

Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР - 02.09.2026, ПРАЙМ

Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР

Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:08+0300

2026-09-02T20:08+0300

2026-09-02T20:08+0300

россия

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алексей чекунков

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минфин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом. "Для новой единой ТОР с Минфином России согласована ставка страховых взносов 15%. Льгота будет действовать три года с момента создания ЕТОР. Резидент будет платить пониженные страховые взносы в течение пяти лет с момента получения статуса резидента", - сказал Чекунков в ходе доклада. По словам главы Минвостокразвития, пониженные социальные взносы можно будет применять только для работников, постоянно проживающих на территории соответствующего региона и при условии, что его заработная плата выше среднемесячной зарплаты в этом регионе.

дальний восток

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россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минфин, минвостокразвития