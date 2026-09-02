https://1prime.ru/20260902/minfin-872951652.html
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:08+0300
2026-09-02T20:08+0300
2026-09-02T20:08+0300
россия
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
минфин
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872951652.jpg?1788368919
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Для новой единой ТОР с Минфином России согласована ставка страховых взносов 15%. Льгота будет действовать три года с момента создания ЕТОР. Резидент будет платить пониженные страховые взносы в течение пяти лет с момента получения статуса резидента", - сказал Чекунков в ходе доклада.
По словам главы Минвостокразвития, пониженные социальные взносы можно будет применять только для работников, постоянно проживающих на территории соответствующего региона и при условии, что его заработная плата выше среднемесячной зарплаты в этом регионе.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минфин, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минфин, Минвостокразвития
Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином для новой ТОР
Глава Минвостокразвития Чекунков: ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ставка страховых взносов 15% согласована с Минфином России для новой единой территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Для новой единой ТОР с Минфином России согласована ставка страховых взносов 15%. Льгота будет действовать три года с момента создания ЕТОР. Резидент будет платить пониженные страховые взносы в течение пяти лет с момента получения статуса резидента", - сказал Чекунков в ходе доклада.
По словам главы Минвостокразвития, пониженные социальные взносы можно будет применять только для работников, постоянно проживающих на территории соответствующего региона и при условии, что его заработная плата выше среднемесячной зарплаты в этом регионе.