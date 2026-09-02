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В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора"
В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора"
Поставка десяти региональных самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора" в настоящее время активно обсуждается, правительство России уже приняло решение о... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:57+0300
2026-09-02T03:57+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
ростех
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Поставка десяти региональных самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора" в настоящее время активно обсуждается, правительство России уже приняло решение о льготном фондировании, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "Правительство приняло очень важное решение о льготном фондировании первых 10 машин. Это паспорт для компании "Аврора". Изначально было восемь, потом мы нашли еще средства, добавили. Их будет 10 машин. Сейчас паспорт активно оформляется, мы уже в ближайшее время подпишем все необходимые документы с первой десяткой компании", - сказал он о самолете Ил-114-300. Самолет Ил-114-300 прибыл для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более 6 тысяч километров, сообщила накануне компания "Ростех". Ранее в понедельник его представили во Владивостоке, машина выполнила демонстрационный полет. Пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, ростех, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, Ростех, ВЭФ
03:57 02.09.2026
 
В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора"

Минпромторг: правительство приняло решение о льготном фондировании 10 самолетов Ил-114-300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Поставка десяти региональных самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора" в настоящее время активно обсуждается, правительство России уже приняло решение о льготном фондировании, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"Правительство приняло очень важное решение о льготном фондировании первых 10 машин. Это паспорт для компании "Аврора". Изначально было восемь, потом мы нашли еще средства, добавили. Их будет 10 машин. Сейчас паспорт активно оформляется, мы уже в ближайшее время подпишем все необходимые документы с первой десяткой компании", - сказал он о самолете Ил-114-300.
Самолет Ил-114-300 прибыл для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более 6 тысяч километров, сообщила накануне компания "Ростех". Ранее в понедельник его представили во Владивостоке, машина выполнила демонстрационный полет.
Пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгРостехВЭФ
 
 
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