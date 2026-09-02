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В Минпромторге назвали основные направления работы над Ил-114-300

В Минпромторге назвали основные направления работы над Ил-114-300 - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге назвали основные направления работы над Ил-114-300

Ключевые направления работы над региональным самолетом Ил-114-300 - снятие ограничений, например, по температуре эксплуатации, а также обеспечение серийных... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:37+0300

2026-09-02T04:37+0300

2026-09-02T04:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Ключевые направления работы над региональным самолетом Ил-114-300 - снятие ограничений, например, по температуре эксплуатации, а также обеспечение серийных поставок машин, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "У нас первая, основная наша "ласточка" для региональных, местных перевозок - Ил-114-300… Сейчас есть небольшие ограничения, и главную нашу работу мы направляем по двум направлениям. Первое - это снять ограничения… Помимо этого, есть второе, не менее важное направление – это обеспечить серийные поставки этих самолетов", - сказал он. Абраменков добавил, что самолет уже прошел дополнительные испытания в условиях морозов и жары, доказательные материалы собраны, и ограничения эксплуатации по температуре машины, как ожидается, будут сняты в ближайшее время. Кроме того, на Восточный экономический форум самолет Ил-114-300 прибыл в новом облике для возможности посадок на грунт. Самолет Ил-114-300 прибыл для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более шести тысяч километров, сообщила накануне компания "Ростех". Ранее в понедельник самолет представили во Владивостоке, машина выполнила демонстрационный полет. Пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, минпромторг, ростех, вэф