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В Минпромторге рассказали о проекте самолета "Освей"
В Минпромторге рассказали о проекте самолета "Освей" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о проекте самолета "Освей"
Российско-белорусский самолет "Освей" создается как замена чешского L-410 и канадского Twin Otter, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусский самолет "Освей" создается как замена чешского L-410 и канадского Twin Otter, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"Еще одним проектом является самолет "Освей", который мы разрабатываем вместе с белорусскими партнерами. Машина рассчитана на 15-19 пассажиров и создается как замена чешского L-410 и канадского Twin Otter", - сказал он.
Абраменков напомнил, что появление опытного образца самолета "Освей" и начало летных испытаний машины ожидается в следующем году. Сертифицировать самолет планируется до конца 2029 года, после чего - наладить серийное производство для эксплуатации в России и Белоруссии с перспективой поставок на экспорт.
ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Его облик был впервые представлен в сентябре прошлого года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в августе сообщал журналистам, что производство планируется организовать на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде, а стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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В Минпромторге рассказали о проекте самолета "Освей"
Минпромторг: российско-белорусский самолет "Освей" создается как замена чешского L-410
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусский самолет "Освей" создается как замена чешского L-410 и канадского Twin Otter, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"Еще одним проектом является самолет "Освей", который мы разрабатываем вместе с белорусскими партнерами. Машина рассчитана на 15-19 пассажиров и создается как замена чешского L-410 и канадского Twin Otter", - сказал он.
Абраменков напомнил, что появление опытного образца самолета "Освей" и начало летных испытаний машины ожидается в следующем году. Сертифицировать самолет планируется до конца 2029 года, после чего - наладить серийное производство для эксплуатации в России и Белоруссии с перспективой поставок на экспорт.
ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Его облик был впервые представлен в сентябре прошлого года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в августе сообщал журналистам, что производство планируется организовать на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде, а стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.