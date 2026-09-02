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В Минпромторге рассказали об актуализации программы развития авиаотрасли - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали об актуализации программы развития авиаотрасли
В Минпромторге рассказали об актуализации программы развития авиаотрасли - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали об актуализации программы развития авиаотрасли
Актуализация комплексной программы развития авиаотрасли России ведется с указанием сроков и объемов поставки авиатехники, сказал замглавы Минпромторг России... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:47+0300
2026-09-02T05:47+0300
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денис мантуров
антон алиханов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Актуализация комплексной программы развития авиаотрасли России ведется с указанием сроков и объемов поставки авиатехники, сказал замглавы Минпромторг России Геннадий Абраменков в рамках ВЭФ-2026. "Ил-114-300 и "Освей" включены в комплексную программу развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года (КПГА). В настоящее время ведем работу по актуализации данного документа с указанием сроков и объемов поставки авиационной техники, которые соответствуют сложившимся реалиям", - сказал он. Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа. Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, промышленность, владивосток, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
05:47 02.09.2026
 
В Минпромторге рассказали об актуализации программы развития авиаотрасли

Абраменков: актуализация программы развития авиаотрасли ведется с указанием сроков

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Актуализация комплексной программы развития авиаотрасли России ведется с указанием сроков и объемов поставки авиатехники, сказал замглавы Минпромторг России Геннадий Абраменков в рамках ВЭФ-2026.
"Ил-114-300 и "Освей" включены в комплексную программу развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года (КПГА). В настоящее время ведем работу по актуализации данного документа с указанием сроков и объемов поставки авиационной техники, которые соответствуют сложившимся реалиям", - сказал он.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа.
Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат 5 июня нынешнего года. На получение сертификата по импортозамещенному SJ-100 планируется выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, а по МС-21 - к июлю 2027 года, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. Завершение сертификации российско-белорусского самолета "Освей" ожидается к концу 2029 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьВладивостокДенис МантуровАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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