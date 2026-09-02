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В Минпромторге оценили надежность Ил-114-300 для региональных перевозок - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге оценили надежность Ил-114-300 для региональных перевозок
В Минпромторге оценили надежность Ил-114-300 для региональных перевозок - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили надежность Ил-114-300 для региональных перевозок
Российский пассажирский самолет Ил-114-300 для региональных перевозок уже доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке, заявил замглавы... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:47+0300
2026-09-02T05:47+0300
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дальний восток
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 для региональных перевозок уже доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках ВЭФ-2026. "Самолет доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке, что важно для эксплуатации в труднодоступных регионах с ограниченной инфраструктурой. А его конструкция предусматривает оперативную замену узлов и агрегатов, что снижает время простоя во время сервисного обслуживания", - рассказал он. Абраменков напомнил, что Ил-114-300 является турбовинтовым региональным пассажирским самолетом в размерности до 66 кресел. Борт создан специально для местных авиалиний, в том числе для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях – труднодоступных регионах Севера, Дальнего Востока и Сибири. Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, финансы, дальний восток, владивосток, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Дальний Восток, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
05:47 02.09.2026
 
В Минпромторге оценили надежность Ил-114-300 для региональных перевозок

Минпромторг: Ил-114-300 доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 для региональных перевозок уже доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках ВЭФ-2026.
"Самолет доказал свою надежность даже при минимальной технической поддержке, что важно для эксплуатации в труднодоступных регионах с ограниченной инфраструктурой. А его конструкция предусматривает оперативную замену узлов и агрегатов, что снижает время простоя во время сервисного обслуживания", - рассказал он.
Абраменков напомнил, что Ил-114-300 является турбовинтовым региональным пассажирским самолетом в размерности до 66 кресел. Борт создан специально для местных авиалиний, в том числе для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях – труднодоступных регионах Севера, Дальнего Востока и Сибири.
Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯФинансыДальний ВостокВладивостокМинпромторгВЭФ
 
 
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