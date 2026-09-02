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В Минпромторге раскрыли ключевые направления стратегии биоэкономики

В Минпромторге раскрыли ключевые направления стратегии биоэкономики - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге раскрыли ключевые направления стратегии биоэкономики

Стратегия развития биоэкономики в России на период до 2036 года содержит сценарии развития, целевые показатели, рынки сбыта и тенденции отрасли, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:47+0300

2026-09-02T09:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Стратегия развития биоэкономики в России на период до 2036 года содержит сценарии развития, целевые показатели, рынки сбыта и тенденции отрасли, сообщил директор департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов в рамках ВЭФ-2026. "В стратегии мы прописали, что такое периметр биоэкономики, основные направления развития, тенденции производства, рынки сбыта, сценарии развития биоэкономики и целевые показатели", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики в рамках Форума будущих технологий. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, владивосток, владимир путин, минпромторг, вэф