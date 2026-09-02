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Минпромторг разработает меры поддержки в области биоэкономики

Минпромторг разработает меры поддержки в области биоэкономики - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг разработает меры поддержки в области биоэкономики

Минпромторг России планирует разработать комплексные меры поддержки для проектов в области биоэкономики, сообщил директор департамента химической промышленности | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:00+0300

2026-09-02T10:00+0300

2026-09-02T10:08+0300

финансы

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует разработать комплексные меры поддержки для проектов в области биоэкономики, сообщил директор департамента химической промышленности министерства Артур Смирнов в рамках ВЭФ-2026. "Мы планируем разработать комплекс мер поддержки проектов в области биоэкономики. Это и введение налоговых стимулов, это снижение финансовой нагрузки на предприятия, повышение привлекательности отрасли через квалифицированных кадров", - сказал он. Смирнов подчеркнул, что важной работой в части разработки комплекса поддержки являются тарифные и нетарифные меры регулирования. Кроме того, в рамках стратегии Минпромторг планирует разработать план мероприятий по международному сотрудничеству в сфере биоэкономики. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, владивосток, минпромторг, вэф